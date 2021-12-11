İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tasarım etkinliği

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) gerçekleştirilen Düşten Gerçeğe Tasarım Günleri, sektör temsilcileri ile öğrencileri buluşturdu.

Cemer Kent Ekipmanları sponsorluğunda 9-10 Aralık tarihlerinde "5-12 yaş aralığındaki dezavantajlı çocukların oyun hakkını koruma" teması çerçevesinde düzenlenen etkinliğe İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katılım gösterdi.

Atölye çalışmasının dışında Fırat Neziroğlu, Sertaç Ersayın, Oktan Nalbantoğlu ve Ece Çiftçi gibi isimlerin interaktif sunum ve panelleri katılımcılara aktarıldı.

Çocukların geleceğine dokunmak istediklerini dile getiren Cemer Kent Ekipmanları Genel Müdür Yardımcısı Aziz Burak Eroğlu, çocuklar için çalışmanın eğlenceli ve karmaşık olduğunu aktardı.

Eroğlu, coşkulu geçen aktivitenin toplumsal faydasını vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz sektör gelişmiş toplumlarda çok ileride. Gelişmiş sanayilerin tasarıma ve kaliteye verdiği önemi görerek ve analiz ederek 25 yıldır hem kendimizi hem de sektörü geliştiriyoruz. Bu gibi etkinlikleri sektörün diğer değerli firmalarıyla da gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dereceye girenler yarışmacıların ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.