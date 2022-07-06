İzmir Kemalpaşa'da üretiyor, 8 ülkeye yem katkı maddeleri ihraç ediyor - Son Dakika
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İzmir Kemalpaşa'da üretiyor, 8 ülkeye yem katkı maddeleri ihraç ediyor

06.07.2022 12:36
İzmir Kemalpaşa'da üretiyor, 8 ülkeye yem katkı maddeleri ihraç ediyor

2011'de İzmir'de kurulan Agromiks Yem Katkı şirketi, ürünlerini Orta Doğu ve Asya'daki 8 farklı ülkeye ihraç ediyor.

2011'de İzmir'de kurulan Agromiks Yem Katkı şirketi, ürünlerini Orta Doğu ve Asya'daki 8 farklı ülkeye ihraç ediyor. Şirketin sahibi ve Genel Müdürü olan Aylin Şensabah, döviz girdisinin ülkenin kalkınmasındaki etkisini ve ihracatın öneminin altını çizdi.

E-ihracat yatırımlarını sürdüren Agromiks, TurkishExporter'la ürünlerini dünyanın her yerine sunmaya devam ediyor. Sri Lanka, Bangladeş, Pakistan, Ürdün, Bosna, Gürcistan, Katar ve Mısır gibi 8 farklı ülkeye ihracat yapan Agromiks şirketi, yurt dışı fuarlarına gerçekleştirdikleri katılımlarla ve üretimlerinde kaliteye verdikleri önemle ihracat hacimlerini büyütmeye devam ediyor. Ürettikleri yem katkı maddeleri için tarımsal üretimde ve hayvancılıkta gelişmekte olan ülkelerde büyük bir potansiyel olduğunu belirten Aylin Şensabah, bu potansiyeli özellikle Katar'da gördüklerini belirtti.

Daha düşük maliyet, daha hızlı bağlantı

İzmir Kemalpaşa'da bulunan fabrikalarında ürettikleri ürünlerin İtalya, Çin, Almanya ve Polonya gibi ülkelerle uluslararası arenada rekabet içinde olduğunu söyleyen Şensabah, ihracat çalışmalarında TurkishExporter'ı tercih ettiklerini belirtti. TurkishExporter üzerinden ihracat yapmaya devam ettiklerini ve kendilerine olan katkılarını vurgulayan Şensabah, e-ticaretin şirkete olan avantajından bahsederek, "Herhangi bir firma ya da fuar ziyareti yapmadan, daha düşük maliyetlerle müşteri bulabiliyorsunuz ve firmalarla hızlı bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz. TurkishExporter üzerinden ihracat yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Firmamıza çok katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Orta Doğu, İhracat, İzmir, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Kemalpaşa'da üretiyor, 8 ülkeye yem katkı maddeleri ihraç ediyor - Son Dakika

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