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İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu - Son Dakika

İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu

16.12.2021 12:29
İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu

İzmir Kuyumcular Odası'nda, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliği ile kıymetli taş ve metallerin analizlerinin yapılarak sertifikalandırılacağı gemoloji laboratuvarı açıldı.

İzmir Kuyumcular Odası'nda, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliği ile kıymetli taş ve metallerin analizlerinin yapılarak sertifikalandırılacağı gemoloji laboratuvarı açıldı.

İzmir Kuyumcular Odası binasında hizmet verecek laboratuvarın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Hatipoğlu, laboratuvarın, mücevher taşlarının bilimin ışığında en doğru tanımlanmasını sağlayarak hakemlik görevi üstleneceğini söyledi.

Laboratuvarın Türkiye'nin üçüncü Ege Bölgesi'nin ise ilk gemoloji laboratuvarı olduğunu belirten Hatipoğlu, "Gemoloji laboratuvarımız, Dokuz Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı'nın vermiş olduğu bilimsel destekle hizmet verecek. Üniversitemizin 38 yıla yakın mücevherle ilgili bilimsel birikimi burada kullanılacak." dedi.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, laboratuvarın İzmir'de açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların aldıkları ürünün orijinal olup olmadığını laboratuvara başvurarak öğrenebileceklerini aktaran Baransel, şöyle konuştu:

"İnsanlar pırlanta aldığında kendilerine sertifika veriliyor. O sertifika ile pırlantanın uyumlu olup olmadığını bu laboratuvarda öğrenebilecekler. Burası tamamen gemolog hocalarımızla beraber bunun orijinalliğin test edilebileceği bir yer. Ayar makinelerimiz 30 saniye içerisinde bize bilgi veriyor. İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü olarak İzmir Kuyumcular Odası'nda açılan laboratuvarımızda minimum bir ücretle ürünlerin kontrolünü sağlayacak."

İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu
İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu
İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu
İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu
İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kuyumcular Odası, Gemoloji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Kuyumcular Odası'nda gemoloji laboratuvarı kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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