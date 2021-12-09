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İzmir tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü olacak - Son Dakika

İzmir tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü olacak

09.12.2021 09:33
İzmir tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü olacak

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından hayata geçirilecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile kentin tarım teknolojilerinde Ar-Ge üssü olması hedefleniyor.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından hayata geçirilecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile kentin tarım teknolojilerinde Ar-Ge üssü olması hedefleniyor.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, projenin tanıtımı için bir otelde düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimin geliştirilmesi, ürünlerin markalaşması konularında birçok projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi.

İTB'nin önemli projelerin hayata geçtiği bir kuluçka merkezi haline geldiğini belirten Kestelli, "130'uncu yılımızda da devam eden veya tasarladığımız çok farklı sayı ve alanda projelerimiz bulunduğunu belirtmek isterim. Ülkemizin en eski borsası olarak tarım sektörümüzün gelişimi için düşünüyor, planlıyor ve projeler hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Borsanın yeni marka stratejisini, günün ihtiyaçları ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak "Tarımın servetini dönüştürmek" olarak belirlediklerini dile getiren Kestelli, "Tarımın servetini dönüştürmek derken sadece ürünlerimizin ekonomik değerini ve temsil ettiğimiz üye firmaların finansal anlamdaki kazançlarını dönüştürmeyi kastetmiyoruz. Aynı zamanda, tarıma inanan ve emek veren tüm paydaşlarımızın yaşamını olumlu anlamda dönüştürmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü, pandemi ve iklim krizi gibi küresel gelişmeler de tarım ve gıda sektörlerinin üretim ve tedarik süreçlerini yeniden şekillendiriyor." dedi.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kestelli, şöyle devam etti:

"Hayata geçirdiğimiz İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni, 'Türk tarımının silikon vadisi' olarak tanımlıyoruz. Bu çalışmanın Türk tarımında bilişim teknolojilerinde yarattığı büyük dönüşüme benzer bir etki yaratması en büyük beklentimiz. Aynı zamanda bu çalışmayla İzmir'in bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda tarım teknolojileri ve girişimlerinin çekim merkezi ve tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü olacağına inanıyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenecek İTTM güdümlü projenin sözleşmesini aynı zamanda İZKA Yönetim Kurulu Başkanı olan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile imzaladık. Tarımsal teknoloji alanında çalışmaya devam eden veya çalışacak olan girişimci ve girişimci adayları, start-up'lar başta olmak üzere tüm paydaşlarI İTTM ekosisteminde yer almaya davet ediyoruz."

Kestelli, İTTM'nin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği üzerine çalışacağını, bu kurgunun ikinci ayağının ise Anadolu topraklarında yetiştirilen ürünlerin markalaşması ve pazarlama iletişimi olacağını bildirdi.

Ege Bölgesi'nin binlerce yıllık yaşam ve mutfak kültürü, tarımsal potansiyeli, zengin biyoçeşitliliği ile özel ve değerli bir alan olduğuna işaret eden Kestelli, "Bu potansiyelimizi el birliğiyle harekete geçirmek istiyoruz. Üretiminde fark yaratılan ürünlerin gastronomi aracılığıyla satışının artırılmasına yönelik formüller üzerinde çalıştık. İzmir'i merkeze alarak tüm bölgemize önemli bir değer katacak gastronomi projesi ile Ege'nin ulusal ve uluslararası arenada bir çekim merkezi olmasını, aynı zamanda sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmanın desteklenmesini de hedefliyoruz. Bu projemizin faaliyetlerine destek için ilk can suyu desteğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer verdi. Bugün attığımız ikinci imza da borsamız ile İzmir Büyükşehir Belediyemiz arasında gastronomi projemizle ilgili iş birliği protokolü oldu. Gastronomi projemizde borsanın ikonik tarihi binasını merkez olarak belirledik." diye konuştu.

Işınsu Kestelli, 1928 yılında yapılan tarihi borsa sarayının yenilenecek yüzüyle sosyal, kültürel faaliyetlere ve eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yaparak İzmir halkının kullanımına daha açık hale getirileceğini ifade etti.

Araştırma Geliştirme, Ticaret, İzmir, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü olacak - Son Dakika Ekonomi


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