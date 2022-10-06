İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz yeniden aday olmayacak - Son Dakika
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İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz yeniden aday olmayacak

06.10.2022 10:04
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz yeniden aday olmayacak

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, mevcut görevine yeniden aday olmayacağını bildirdi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, mevcut görevine yeniden aday olmayacağını bildirdi.

Kocagöz, yaptığı yazılı açıklamada, borsanın yeni dönem yönetim kurulu ve meclis divan seçimlerinin 8 Ekim'de yapılacağını belirtti.

Borsadaki 21 yıllık görevi süresince 2 dönem yönetim kurulu başkan vekilliği ve 9 yıl meclis başkanlığını gurur ve onurla yaptığını kaydeden Kocagöz, şunları kaydetti:

"Bu görevlerim süresince her zaman borsamı ve sektörümü daha doğru yolda ve daha ileriye götürmek adına, ilkleri başardığımız birçok projede ve temsil görevlerinde roller aldım. Ancak, bunca yıl farklı emekler verdikten sonra artık borsamızda almış olduğum görevleri daha genç üyelerimize devrederek yeni nesillere şans vermenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle, yeni dönemde meclis başkanlığına aday olmayacağım."

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Kaynak: AA

Meclis Başkanı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz yeniden aday olmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz yeniden aday olmayacak - Son Dakika
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