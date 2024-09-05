İzmir Ticaret Odası'ndan OVP Yorumları - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Ticaret Odası'ndan OVP Yorumları

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Orta Vadeli Program'a ilişkin iş dünyasının memnuniyetini dile getirdi. Özgener, OVP'deki değişikliklerin dezenflasyonist sürece katkı sağladığını belirtti.

05.09.2024 19:48
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İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "İş dünyası olarak sürecin tüm sektörlerle istişare içinde yürütülmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Özgener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan OVP'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ve ilgili bakanların OVP'yi açıklarken "enflasyonu düşürme programı" olduğunu vurgulamalarının kendileri için önem arz ettiğini belirten Özgener, OVP'de makroekonomik tahminlerde ufak da olsa değişiklikler olduğunu gördüklerini ifade etti.

Merkez Bankasının son enflasyon raporu açıklamasında, 2024 enflasyonunun, tahmin aralığının üst sınırına yakın gerçekleşmesinin daha olası olduğu çıkarımı yapıldığını belirten Özgener, şunları kaydetti:

"Bu anlamda OVP'nin gerçekçi bir yaklaşım sergilemesinin olumlu olduğu kanaatindeyiz. Dezenflasyonist süreç açısından OVP'deki en önemli veri, bütçe açığı tahminleri. Geçen seneki OVP, 2024 için GSYH'nin yüzde 6,4'ü bir bütçe açığına işaret ediyordu. Bu sene büyük ihtimalle vergi paketinin etkisiyle rakam yüzde 4,9 olarak revize edildi. 2025 yılı için yüzde 3,1 ve 2026 yılı için yüzde 2,8'lik bütçe açığı hedefleniyor. Rakamların geçen seneki hedeflere göre daha sıkı bir maliye politikasına işaret ettiğini görüyoruz."

Özgener, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in maliye politikalarının dezenflasyonist sürece katkısının önemli olduğu kanaatinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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