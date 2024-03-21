İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Borçları Ödediklerini Açıkladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin mevcut mali durumuna dair açıklamalarda bulunarak, geçmiş dönemlerden kalan borçları ödediklerini vurguladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Galericiler Sitesini ziyaret ederek hem Başkan Fahrettin Batı ile yönetimi hem de esnafla sohbet etti. Burada yaptığı açıklamada, belediyenin mevcut mali durumuna değinen Hürriyet, "Göreve geldiğimizde bütçe 300 milyon liraydı. 300 milyon liralık bütçede borç 250 milyon liraydı. Sadece 50 milyon lira para bırakılmıştı. 50 milyon lirayla yatırım mı yapacaksın, maaşları mı ödeyeceksin. Biz çatır çatır bu borçları ödedik. Bu borçlar Nevzat Bey döneminden kalan borçlardı. Hatta Saraybahçe, Bekirpaşa Belediyesi döneminden kalma 36 milyon lira SGK borcu varmış. Nevzat Bey yapılandırmış borcu. 6 milyonu kendi dönemine denk geldi 30 milyonu ise benim dönemime denk geldi. Onu bile ben ödedim. EYT için kredi çıkmadı bize, bütçemizden ödedik. 20 milyon lira deprem bölgesine destek sağladık. Bugün itibariyle bütçemiz 2 milyar 24 milyon lira. Bu bütçe içerisinde 200 milyon lira piyasa borcum var. Eğer araç alımını bize zamanında yaptırtsalardı şimdi bu borç da yoktu. Çok ciddi bir yatırım yaparak varlık oranımızı artırdık" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
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Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağışlarla geçen yıl kuraklıktan etkilenen Koçköprü ve Morgedik barajlarındaki su seviyesi arttı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, son yıllarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kuraklığa yol açtığını söyledi. Van Gölü'nün de kuraklıktan etkilendiğini ifade eden Akkuş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haritalarda özellikle Erciş ilçesinin şiddetli kuraklığın yaşandığı yerler arasında bulunduğunu söyledi. Son günlerde etkili olan yağışların havza için önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, barajların doluluk oranının artmasıyla su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle yaklaşık 21 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri, lavabo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve uykusuz bir şekilde direksiyon başında beklemek zorunda olduklarını belirtiyorlar. Sürücüler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na da Kapıkule'deki gibi daha büyük tır parklarının yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.
Petrol Ofisi Grubu, Kia Türkiye ile olan iş birliğini 2029 yılına kadar uzatarak, POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirmeyi 5 yıl daha sürdürecek. İş birliği kapsamında geliştirilen Maxima K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları, tüm Kia modellerine uyumlu en ideal çözümleri sunuyor. Anlaşma ayrıca şanzıman, diferansiyel yağları ve fren-soğutma sistemi ürünlerini de kapsıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO tarafından düzenlenen İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katıldı. Seçer, belediye hizmetlerine devam ettiklerini ve Mersin'in sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Ayrıca, Mersin'in tanıtımı için bir dizi adım attıklarını ve ikinci 5 yıllık görev süresinde Metro, Sosyal Konut ve Afete Dirençli Bir Kent gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bu tescille birlikte Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 21'e yükseldi. Araban sarımsağı, Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen ve diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip olan bir üründür. Bakanlık, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelerek asgari ücret konusunu ele aldı. Arslan, enflasyondaki yükselişin devam etmesi durumunda asgari ücret tartışmasının hızlanabileceğini belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için Ankara Sanayi Odasının (ASO) binasında tahsis edilen yeni çalışma ofisi hizmete girdi. Açılışa Oda Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yapan Ardıç, ASO olarak kadının iş gücüne katılması ve ekonomik olarak güçlenmesine önem verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu ise ofisin kadın girişimcilere destek olacağına inandığını ifade etti.
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD) Genel Kurul toplantısında Ahmet Pura, başkanlık görevine tekrar seçildi. Melike Özener ve Nilgün Dayıoğlugil başkan yardımcılıklarına, M. Fuat Morgül ise genel sekreterliğe getirildi. Pura, derneğin sektörün temsil edilmesi ve referans noktası olma açısından önemini vurgulayarak, ev ve kişisel bakım endüstrisi ve ürünlerinin yasal, bilimsel ve toplumsal platformlardaki ortak sesi olmayı hedeflediklerini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk tesisini hizmete aldı. Türkiye'de ilk kez belediye desteği ile yapılan lisanslı depoların yaklaşık 250 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, çiftçilerin artık ürünlerini ucuz bir şekilde elinden çıkarmak zorunda kalmayacağı vurgulandı.
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