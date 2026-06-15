İznik\'in doğalgaz ağı genişliyor

İznik'e bağlı Hocaköy, Çamdibi ve Çiçekli Mahallelerine doğalgaz müjdesi geldi.

Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli ve beraberindeki heyet, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin de katılırken gerçekleşen görüşmede ilçede devam eden ve planlanan doğalgaz yatırımları değerlendirildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde, Hocaköy, Çamdibi ve Çiçekli mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmalarının Haziran ayı sonunda başlayacağı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri doğalgaz konforuna kavuşacak.

Başkan Usta, ilçeye kazandırılacak yatırım dolayısıyla Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli ve ekibine teşekkür ederek, çalışmaların mahallelerimize hayırlı olmasını temenni etti. - BURSA