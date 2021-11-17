Üye Girişi
James Dyson Ödülü'nün kazananları belli oldu - Son Dakika

James Dyson Ödülü'nün kazananları belli oldu

17.11.2021 14:34
James Dyson Ödülü'nün kazananları belli oldu

2021 yılı James Dyson Ödülü'nü, sağlık ve geri dönüşüm konularında 3 proje kazandı.

2021 yılı James Dyson Ödülü'nü, sağlık ve geri dönüşüm konularında 3 proje kazandı.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, bu sene ilk defa üç projenin de birincilik ödülü aldığı yarışmada her bir proje 30 bin sterlinle ödüllendirildi.

Hopes projesi, 2021 James Dyson Ödülü'nün uluslararası kazananı oldu. Singapur Ulusal Üniversitesi öğrencileri tarafından icat edilen cihazla, evde glokom testi yapılabiliyor ve ağrısız bir şekilde göz tansiyonu ölçülebiliyor.

2021 James Dyson Ödülü'nün bu seneki Sürdürülebilirlik Ödülü'nün kazananı ise Plastik Scanner projesi oldu. Delft Teknik Üniversitesi'nden Jerry de Vos'un buluşu sayesinde el tipi bir cihaz kullanılarak, düşük maliyetle geri dönüşüm adına plastikler kolayca tanımlayabiliyor.

Ödülün üçüncü kazananıysa Loughborough Üniversitesi'nden Joseph Bentley tarafından icat edilen React cihazı oldu. Sağlık konusunda büyük bir fayda sağlayacak bu buluşla bıçaklı saldırıya uğrayan insanların kanaması durdurulabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen James Dyson, 2021 James Dyson Ödülü hakkında, "Gençlerin tasarım, mühendislik ve bilim kullanarak dünyanın sorunlarıyla baş etme isteğini görmekten keyif alıyorum. Bu yılki başvurular o kadar umut vericiydi ki, tıbbi faydaya odaklanan üçüncü bir ödül de verdik. Bir fikri ticarileştirmek çok zordur. Umarım ödülün sağladığı farkındalık ve finansal destek, bu fikirleri başarıya götüren bir atılım olur." dedi.

Bu zamana kadar dünyanın 28 ülkesinden gelen genç mühendis ve bilim insanının 250'den fazla icadını finansal olarak destekleyen James Dyson Ödülü, bu sene de rekor bir katılımla gerçekleşti. Her biri birbirinden başarılı üç icat, projelerinin sonraki aşamalarında desteklenmek üzere 30 bin sterlinle ödüllendirildi.

geri dönüşüm, Singapur, Scanner, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi James Dyson Ödülü'nün kazananları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü 14:30 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi savunan AK Partililere kapıyı gösterdi: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam 14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi savunan AK Partililere kapıyı gösterdi: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor 14:20 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez 14:11 Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider 13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz

Son Dakika Haberleri
14:29 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü
14:22 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
14:19 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor
14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi
14:15 Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi
14:11 Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez
14:10 Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim
14:04 Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da galibiyet pirimi: 4 milyon lira
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti         
14:20
Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi         
14:15
Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim         
14:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
23 haftalıkken dünyaya geldi! 648 gram doğan Umut bebek hayata tutunmayı başardı 23 haftalıkken dünyaya geldi! 648 gram doğan Umut bebek hayata tutunmayı başardı         
10:36
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 14:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: James Dyson Ödülü'nün kazananları belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement