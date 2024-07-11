Jandarma, Antep fıstığı için koruma tedbirlerini artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Jandarma, Antep fıstığı için koruma tedbirlerini artırdı

Gaziantep'te hasadı yaklaşan Antep fıstığı için jandarma ekipleri koruma tedbirlerini artırdı. Oğuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Komando Timleri tarafından karadan ve havadan önleyici kolluk hizmetleri icra ediliyor. Denetimler sırasında Karkamış ilçesinde bir şüpheli yaklaşık 200 kilogram Antep fıstığı çalmıştır.

11.07.2024 11:06
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Jandarma ekipleri, Gaziantep'te hasadı yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirlerini artırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, fıstık üretiminin yoğun olduğu Oğuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde Jandarma Asayiş Timleri ve takviye Jandarma Komando Timleri ile karadan, dronlarla da havadan 7 gün 24 saat esasına göre önleyici kolluk hizmetleri icra ediliyor. Çalışmalar kapsamında bahçelerde devriye görevi gerçekleştiren ekipler, bahçelerin giriş çıkışında ise uygulama noktaları oluşturdu.

Denetimler kapsamında, Karkamış ilçesinde M.K'nin yaklaşık 200 kilogram Antep fıstığı çaldığı tespit edildi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yasal işlemlerin ardından fıstıkları sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Jandarma, Antep fıstığı için koruma tedbirlerini artırdı - Son Dakika

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