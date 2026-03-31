Japonya, Uzun Menzilli Füzeleri Konuşlandırdı - Son Dakika
Japonya, Uzun Menzilli Füzeleri Konuşlandırdı

31.03.2026 10:05
Japonya, güvenlik tehdidi nedeniyle iki üssünde uzun menzilli füzeler konuşlandırdı.

Japonya, "güvenlik ortamını" gerekçe göstererek ülkedeki iki üssüne ilk kez karşı taarruz kapasitesine sahip uzun menzilli füzelerin konuşlandırıldığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ülkeyi çevreleyen güvenlik ortamının giderek ciddi hale gelmesine yanıt olarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada, Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin iki üssüne taarruz kapasitesine sahip ve uzun menzilli "yerli olarak geliştirilen stand-off füzelerin" ilk kez konuşlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu sistemlerin, Japonya'nın caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerini artırmada önemli rol oynadığı vurgulandı.

Kyodo ajansının haberine göre de füzeler Kumamoto eyaletinde bulunan Camp Kengun ile Shizuoka eyaletindeki Camp Fuji üslerine yerleştirildi.

Üslere konuşlandırılan Type-12 füzesinin menzili yaklaşık 1000 kilometre olarak biliniyor ve Çin anakarasına ulaşabilecek kapasiteye sahip.

Bu karar, Çin ile Japonya arasında, Japon Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin ardından geldi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Japonya, Uzun Menzilli Füzeleri Konuşlandırdı - Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna’nın annesi kahreden gerçeği açıkladı Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna'nın annesi kahreden gerçeği açıkladı
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İmamoğlu’nun yargılandığı davada ara karar Savunması için de yeni soruşturma açıldı İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! Savunması için de yeni soruşturma açıldı

10:04
Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
SON DAKİKA: Japonya, Uzun Menzilli Füzeleri Konuşlandırdı - Son Dakika
