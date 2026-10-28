Jorgensen motorin arz sıkışıklığının 2027'ye dek fiyatları yüksek tutmasını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Jorgensen motorin arz sıkışıklığının 2027'ye dek fiyatları yüksek tutmasını bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Üyesi Dan Jorgensen, küresel motorin arz sıkışıklığının 2027 sonlarına kadar süreceğini ve fiyatların yüksek kalacağını bildirdi. Jorgensen, AB'de son 20 yılda rafinerilerin dörtte birinin kapandığını ve kapasitenin yaklaşık yüzde 10 azaldığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, küresel motorin piyasasındaki arz sıkışıklığının 2027'nin ilerleyen dönemlerine kadar sürmesini ve fiyatların yüksek kalmasını beklediklerini bildirdi.

Jorgensen, AB rafineri temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Brüksel'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jeopolitik çalkantılar nedeniyle Avrupa'nın bir kez daha enerji kriziyle karşı karşıya kaldığını belirten Jorgensen, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemde olduğu gibi tekrar ham petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarının dünya genelinde önemli ölçüde arttığını söyledi.

Jorgensen, AB'de hızla yükselen akaryakıt faturalarının şirketleri ve hane halklarını zorladığına dikkati çekti.

Rafinerilerin, jet yakıtı dahil piyasanın ihtiyaç duyduğu yakıtları üreterek arz güvenliğinin sağlanmasında hayati rol oynadığını vurgulayan Jorgensen, "Küresel dizel piyasasındaki arz sıkışıklığının 2027'nin ilerleyen dönemlerine kadar sürmesini bekliyoruz. Bu da fiyatların yüksek kalmasına yol açacak." dedi.

Jorgensen, Avrupa'nın zorlu jeopolitik koşullar ve acil güvenlik ihtiyaçları karşısında vatandaşları, işletmeleri ve savunması için güvenilir ve uygun fiyatlı yakıt tedarikini sağlaması gerektiğini ifade etti.

-AB'deki rafinerilerin dörtte biri kapandı

AB Komisyonu'nun bu amaçla Avrupa'daki rafinerilerle diyalog başlattığını belirten Jorgensen, son 20 yılda AB'deki rafinerilerin yaklaşık dörtte birinin kapandığını ve Birlik içindeki rafinaj kapasitesinin yaklaşık yüzde 10 azaldığını aktardı.

Jorgensen, Avrupa'da sektörden yatırımların çekilmesinin hızlandığına işaret ederek, "Bu kriz bir uyarı niteliğinde. Bu eğilimi tersine çevirmeli, Avrupa'da bugün ve gelecekte yeterli ve esnek rafinaj kapasitesine sahip olmamızı sağlamalıyız." diye konuştu.

Konunun ekonomik rekabet gücünün yanı sıra güvenlikle de ilgili olduğunu vurgulayan Jorgensen, "Bağımlılıkların tehlikeli olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Jorgensen, "Bu kışın zor geçeceğini biliyoruz. Vatandaşlarımız ve genel olarak ekonomimiz açısından zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji fiyatlarını yapısal olarak ve uzun vadede düşürmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Jorgensen, fiyat artışlarının acil etkilerini ele almak için üye ülkeler ve enerji sektörüyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

-Rafinerilerde üretimin artırılması hedefleniyor

Jorgensen, rafineri temsilcileriyle yapılan görüşmenin verimli geçtiğini, çalışmaların teknik düzeyde sürdürüleceğini ve ilerlemeyi değerlendirmek üzere gelecek yılın başında yeniden bir araya geleceklerini bildirdi.

Avrupa'daki rafinaj tesislerinin üretimini artırmak için çalışacaklarını dile getiren Jorgensen, sektörün değerlendirilmesi gereken bazı öneriler sunduğunu aktardı.

Jorgensen, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesinin kısa vadede şirketler ve vatandaşlar üzerindeki baskıyı hafifletmek açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Motorin ve jet yakıtının ulaşım, ekonomi ve savunma için hayati önem taşıdığını belirten Jorgensen, AB'nin karbonsuzlaşma sürecinde yeterli yakıt üretimini ve rafinaj sektörünün uzun vadede varlığını sürdürmesini destekleyen bir ortam oluşturulması gerektiğini söyledi.

Rafinerilerin ve sektöre yeni giren şirketlerin daha fazla biyoyakıt ve e-yakıt üretimine yönelmesi gerektiğini ifade eden Jorgensen, yenilenebilir sıvı yakıt üretiminin Avrupa'nın rafinaj kapasitesindeki azalmanın bir kısmını şimdiden telafi ettiğini kaydetti.

Jorgensen, bu üretimin gelecek yıllarda yakıt ithalatından kaynaklanan risklerin azaltılmasına yardımcı olacağını, sektörün dönüşümü ve AB'nin güvenlik hedeflerine katkısı konusunda iklim hedefleriyle uyumlu ortak bir yol haritası hazırlayacaklarını anlattı.

Jorgensen, AB'nin uzun vadeli stratejisinin fosil yakıtlardan uzaklaşmak olduğunu ve 2050'de karbon nötr olmayı hedeflediğini anımsattı.

İnsanların halen içten yanmalı motorlu araçlar kullandığına, konutlarda ısınma için doğal gaz ve petrol kullanıldığına işaret eden Jorgensen, uzun vadeli dönüşüm sürdürülürken kısa vadede rafinerilerin desteklenmesi konusunda denge kurulması gerektiğini dile getirdi.

Yakıtın piyasada olması yeterli değil

Jorgensen, mevcut durumda arz güvenliği sorunu yaşanmasının beklenmediğini ancak bunun yakıt fiyatlarının karşılanabilirliği sorununu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Yakıt almaya veya evini ısıtmaya gücü yetmeyen vatandaşlar ile işletmelerin durumuna dikkati çeken Jorgensen, "Satın almaya güçleri yetmiyorsa yakıtın piyasada mevcut olması onlar için bir fark yaratmıyor." dedi.

Jorgensen, bazı teknik gerekliliklerin geçici ve hedefli biçimde esnetilmesinin değerlendirilebileceğini ancak bu adımların işe yaradığından ve başka sorunlara yol açmadığından emin olunması gerektiğini söyledi.

Talebin azaltılmasının etksine değinen Jorgensen, enerji verimliliği önlemleri ve fosil yakıtlardan elektrifikasyona geçişin birlikte uygulanmasının sonuç verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
İsrail’de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi
Emeklilere refah payı verilirse ne olacak İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Akıl alır gibi değil 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:33
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
15:26
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:58:17. #7.13#
SON DAKİKA: Jorgensen motorin arz sıkışıklığının 2027'ye dek fiyatları yüksek tutmasını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android