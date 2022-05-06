JP Morgan Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu: Yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır - Son Dakika
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JP Morgan Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu: Yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır

06.05.2022 09:40

JP Morgan, Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu. JP Morgan, dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında 2022 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 43,5'ten yüzde 49,5'e çıkarırken, 2023 sonu için beklentisini de yüzde 15,0'dan yüzde 19,0'a yükseltti.

TÜİK'in dün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JPMorgan, enflasyonun yüzde 70'e yükseldiği bir ülkede politika faizinin yüzde 14'te durmaya devam etmesini açıklamanın zor olduğunu vurguladı.

"MERKEZ POLİTİKA DURUŞUNU NORMALLEŞTİRMEDE ACELECİ DEĞİL"

Talebin güçlü olmaya devam ettiği, maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlü olduğu ve kredibilitenin zayıflamaya devam ettiği ortamda TCMB'nin politika duruşunu normalleştirmede acelesi olmadığını ifade eden JP Morgan, bu ortamda lira istikrarının enflasyonist baskıları sınırlamada ana araç olacağını öngördüklerini belirtti.

JP Morgan'dan Türkiye için enflasyon değerlendirmesi: Yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır, aralık ayında geriler

"ARALIK AYINDA GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacağını öngören JPMorgan, Aralık ayına kadar da enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını, Aralık ayında güçlü baz etkisiyle gerilemesini beklediklerini ifade etti.

YIL SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 49,5'E ÇIKTI

JPMorgan, dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında 2022 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 43,5'ten yüzde 49,5'e çıkarırken, 2023 sonu için bekentisini de üzde 15,0'dan yüzde 19,0'a yükseltti.

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Son Dakika Ekonomi JP Morgan Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu: Yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır - Son Dakika


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SON DAKİKA: JP Morgan Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu: Yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır - Son Dakika
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