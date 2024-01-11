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Kabak Çekirdeği ve İstiridye Mantarı Kadınların Gelir Kapısı Oldu - Son Dakika
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Kabak Çekirdeği ve İstiridye Mantarı Kadınların Gelir Kapısı Oldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kurulan kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, coğrafi tescilli ürün olan kabak çekirdeği ve istiridye mantarını paketleyerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, üretim yaparak ülke ekonomisine de destek oluyor. Kooperatifin başkanı, kadınların kendilerine güvenmeleri gerektiğini belirterek, daha fazla üretim alanı geliştirmeyi ve ürünlerini Türkiye ve yurtdışında tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Kabak Çekirdeği ve İstiridye Mantarı Kadınların Gelir Kapısı Oldu
11.01.2024 - 20:12,  Güncelleme: 20:14
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Kabak çekirdeği ve istiridye mantarı kadınların gelir kapısı oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren kadınlar, coğrafi tescilli ürün olan kabak çekirdeğini ve istiridye mantarını paketleyip satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

32 kadın kooperatifinin bulunduğu Kayseri'de güçlerini birleştiren kadınlar, üretim yaparak hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Tomarza ilçesinde kurulan kooperatifte ilçenin coğrafi tescilli ürünü olan kabak çekirdeği ile istiridye mantarını paketleyen kadınlar, kazanç kapısı oluşturdu.

Tomarza Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Şeyma Yılmaz, "Kooperatifimizde istiridye mantarını hem kurutulmuş olarak hem de taze olarak üretiyoruz. Bunun yanında kabak çekirdeği satışlarımız var. Kabak çekirdeğini bayanlar paketleyip satıyor. Bunun dışında ilçemizin maskotu olan tuka bebeklerimiz var. Kadınlar kooperatifimizde kağıt rölyef sanatı yapıyorlar. Paketleme ay çiçeği yparak satıyoruz. Burası kadınlarımız için bir iş istihdamı oldu. Valimiz Gökmen Çiçek'e çok teşekkür ediyoruz. Kooperatiflerle beraber kadınlarımıza bir özgüven geldi. Kendilerini değerli hissettiler. Aile ekonomisine katkı sağladılar" dedi.

Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini söylen Yılmaz, "Kadınlarımız kendilerine güvensinler ve korkmasınlar. Böyle bir şey düşünüyorlarsa kesinlikle kooperatiflere katılsınlar. Ev ekonomisine katkı sağlasınlar diyorum. Biz daha fazla üretim alanı geliştirmeyi, kabak çekirdeği ve istiridye mantarı dışında yeni ürünler üretmeyi ve pazar yerlerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Kabak çekirdeğimiz bizim coğrafi tescilli ürünümüz. Kabak çekirdeğimize daha da fazla pazar yeri bularak Türkiye'ye ve yurtdışına tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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