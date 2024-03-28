Kadın çiftçilere 'süt sağım makinesi' desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın çiftçilere 'süt sağım makinesi' desteği

Samsun'un 17 ilçesinde 113 kadın çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitim Projesi ile yüzde 75 devlet destekli süt sağım makinesi verildi. Kadın çiftçilere verilen süt sağım makineleri, hayvancılık sektörünün mekanizasyonunu desteklemek amacıyla dağıtıldı. Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan bütçeyle üreticilerin yüzde 25'lik kısmı karşılanırken, yüzde 75'lik kısmı devlet katkısıyla sağlandı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, kadın çiftçilerin önemine vurgu yaparak, projenin amacının kadınların işlerini kolaylaştırmak ve kırsalda sosyal yaşamı geliştirmek olduğunu belirtti.

28.03.2024 19:00
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Kadın çiftçilere 'süt sağım makinesi' desteği

SAMSUN - Samsun'un 17 ilçesinde 113 kadın çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitim Projesi ile yüzde 75 devlet destekli süt sağım makinesi verildi.

Kent genelinde hayvancılık sektörünün mekanizasyonuna Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak büyük önem veriliyor. Bu amaçla Samsun'da kadın çiftçilere süt sığırcılığı eğitimi adı altında proje yapıldı. Bütçesi Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarıldı. Toplam bütçesi 1 milyon 350 bin TL olan projede sağım makineleri bedelinin yüzde 25'lik kısmı üretici tarafından karşılandı. Yüzde 75'lik kısmı ise devlet katkısı olan projede beş baş sağmal süt ineği olan, Türkvet kayıtlarında büyükbaş işletme kaydı olan ve faal olarak hayvancılık yapan kadın çiftçilere "tekli süt sağım makinesi" dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, "Kadınımız, bizim Anadolu topraklarında bereketi mutfaklarımıza ve sofralarımıza taşıyan değerlerimizdir. Dolayısıyla hayatın her aşamasında kadını görüyoruz. Kadınımızın olmadığı yer eksiktir. Olaylara kadın elinin dokunuşu eğer sağlayamazsak eksik kalırız. Hedeflerimiz var. Daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bunu da kadınıyla erkeği ile hep beraber harekete geçirerek gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Samsun'da 17 ilçemizde hayvancılıkla uğraşan kadınlarımız var. Bu kadınlarımız bugüne kadar belki kendi imkanlarıyla süt sığırlarına sağıyorlardı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün organize ettiği bir eğitimle kendilerine 'süt sağım makine nasıl kullanılır' konusunda eğitim verildi. Eğitim sonunda sertifikaları kendilerine takdim edildi. Bunun dışında süt sağım makinesi de kadın çiftçilerimize verildi. Gerçekten kadınımızın el attığı her işete güzellik görüyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Buradaki amaç 113 tane kadının hijyenik şartlarda ve daha kısa zamanda, daha kolay, iş gücüne dayanmayan bir şekilde sağmasını sağlamaktır. Bu projenin 1 milyon 350 bin TL'lik bir bütçesi var. Bununla birlikte 113 tane kadın çiftçimize makinelerimizi verdik. Üreten kadınlarımızın yanında olduğumuzu göstermek, onların işini kolaylaştırmak ve kırsalda sosyal yaşamı daha kolay hale getirebilmek istedik" diye konuştu.

Kadın çiftçilerde artık daha çok süt alabileceklerini ve işlerinin büyük oranda kolaylaşacağını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Samsun, Tarım, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın çiftçilere 'süt sağım makinesi' desteği - Son Dakika

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