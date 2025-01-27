Kadın Girişimci Oteli Yenileyerek İstihdam Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimci Oteli Yenileyerek İstihdam Sağladı

Kadın Girişimci Oteli Yenileyerek İstihdam Sağladı

Hatice Atak, TKDK'dan aldığı hibe ile otelini restore edip kadınlara istihdam sunuyor.

27.01.2025 13:19
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Nevşehir'in Göreme beldesinde babasının işlettiği oteli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle restore ettiren 28 yaşındaki Hatice Atak, işletmesinde kadınları istihdam ediyor.

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden 2019'da mezun olduktan sonra Nevşehir'de klinik açan Atak, daha sonra İngiltere'ye giderek Sussex Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Ruh Sağlığı Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Türkiye'ye döndüğünde mesleği yerine turizm alanında çalışmak isteyen Atak, babasından kalma butik oteli restore ettirmek için TKDK'ye başvurdu.

Başvurusu olumlu sonuçlanan Atak, aldığı yüzde 75 hibe desteğiyle oteli restore ettirdi.

Genç girişimci Hatice Atak, AA muhabirine, 1983 yılına kadar bazı bölümleri ev olarak kullanılan ve bir kısmı kayadan oyma binanın daha sonra otele dönüştürüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 30 yıl önce babasının devraldığı ve uzun süre işlettiği butik oteli daha nitelikli hizmet sunan bir konuma kavuşturabilmek için proje hazırlattığını dile getiren Atak, işletme hayalinin TKDK ile gerçeğe dönüştüğünü aktardı.

Atak, doğup büyüdüğü Göreme beldesinin Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin uğrak noktası olmasından dolayı turizm sektöründe yer almayı istediğini ifade etti.

"Kadınlara ilham kaynağı olmak istiyorum"

Aldığı hibe desteği sayesinde oteli restore ettirerek bütün eşyaları yenileyebildiğini anlatan Atak, şöyle konuştu:

"Lisans eğitiminden sonra çalışma imkanı elde ettim. Daha sonra yüksek lisans eğitimini tamamladım. Ülkeme döndüğümde genç ve kadın girişimcilere devlet desteği sağlandığını, bunun da Türkiye ile AB tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında yapıldığını öğrendim. Bu proje turizm alanına yönelmeme vesile oldu.

Otel, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurmakta zorlanıyordu. Bizim de restorasyon ve modernleşme fikrimiz vardı. Gerekli araştırmalardan sonra başvuru yaptık. Nevşehir TKDK İl Koordinatörlüğünce onaylanınca yüzde 75 oranında hibe desteği aldık. Bu çok büyük bir destek. 81 ildeki kadınlara bu konuda ilham kaynağı olmak istiyorum. Otelimiz 13 odadan oluşuyor ve 12 ay hizmet veriyoruz, farklı ülkelerden misafir ağırlıyoruz. Şu an 8 kadına da istihdam imkanı sunuyoruz."

Turistler yenilenen otelden ve Atak'ın misafirperverliğinden memnun

Otelde konaklayan Endonezyalı turist Agus Dani ise 3 günlük gezi için geldiği Kapadokya'da konakladığı oteli ve hizmeti beğendiğini belirterek, "Burası çok harika bir otel. Odaları, yemekleri çok güzel. Çok beğendimi ifade edebilirim." dedi.

Aldo Aan da Kapadokya'ya ilk kez geldiğini, ziyaretinden önce rezervasyon yaptırdığı tesisin görünümü ve imkanlarının takdire değer olduğunu dile getirdi.

Aan, tüm konuklarla dostane şekilde ilgilenen otel sahibi Atak'ın misafirperverliğinin ilgi çekici olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Ekonomi, Turizm, Göreme, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimci Oteli Yenileyerek İstihdam Sağladı - Son Dakika

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