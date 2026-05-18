Kadın Girişimciler Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Girişimciler Gençlerle Buluştu

Kadın Girişimciler Gençlerle Buluştu
18.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da kadın girişimciler, 19 Mayıs etkinliği kapsamında öğrencilere cesaret ve üretim mesajı verdi.

Manisa'da 19 Mayıs kapsamında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde Üreten Gençlik" söyleşisinde başarılı kadın girişimciler öğrencilerle buluştu. Kadın girişimciler, gençlere cesaret, üretim ve vazgeçmeme mesajı verdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Atatürk'ün İzinde Üreten Gençlik" söyleşisi gerçekleştirildi.

Programa TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Metis Kalıp A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Emel Uslu, Sage İş Güvenliği Kurucu Ortağı Gülhan Karabenli, Spylos Soap Marka Kurucusu Emine Şahinler ile Umay Raf Sistemleri Kurucu Ortağı Ayşegül Acar konuşmacı olarak katıldı. Kadın girişimciler, iş hayatındaki tecrübelerini ve başarı hikayelerini öğrencilerle paylaşarak gençlere ilham verdi.

Programda konuşan TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emel Uslu, 19 Mayıs ruhunun bugün de gençlerin üretim gücü ve cesaretinde yaşamaya devam ettiğini belirtti. Uslu, "Bir milletin geleceği bazen tek bir adımla değişir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan bir lider yalnızca bir kurtuluş mücadelesi başlatmadı; umudu, cesareti ve geleceğe olan inancı yeniden ayağa kaldırdı. O gün yakılan bağımsızlık ateşi bugün hala üreten gençlerin gözlerinde yaşamaya devam ediyor" dedi.

Gençlerin Türkiye'nin geleceğinde büyük rol üstleneceğini vurgulayan Uslu, özellikle genç kızların azmi ve mücadele gücünün kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, "Bir ülke ancak üreten gençlerle büyür. Çalışan, düşünen, sorgulayan ve cesaret eden gençlerle güçlenir. Bizler de Manisa Kadın Girişimciler Kurulu olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Söyleşide kadın girişimciler, karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıklarını ve girişimcilik yolculuklarında edindikleri deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sena Koç ise programa katılan kadın girişimcilere teşekkür ederek, öğrencilerin böylesine ilham veren isimlerle bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler Gençlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:04:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.