Kadın için Teknoloji Projesi'ne 4,16 Lira Sosyal Fayda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın için Teknoloji Projesi'ne 4,16 Lira Sosyal Fayda

Kadın için Teknoloji Projesi\'ne 4,16 Lira Sosyal Fayda

Teknosa ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen proje, kadınların dijital okuryazarlığını artırdı.

18.02.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknosa ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "Kadın için Teknoloji" projesine yapılan her 1 liralık yatırımın, son üç yılda 4,16 lira değerinde sosyal fayda ürettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kadınların dijital okuryazarlığını artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 18 yılda 33 bin kadına ulaşıldı.

Projenin son 3 yıllık etkisi, bağımsız bir şirket tarafından Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) yöntemiyle analiz edildi. Çalışma sonuçlarına göre, projeye yapılan her 1 liralık yatırım 2022'de 3,73 lira, 2023'te 4,27 lira ve 2024'te 4,20 lira sosyal fayda sağladı. Son 3 yılın ortalaması ise 4,16 lira olarak hesaplandı.

Kadınların dijital becerileri gelişti

Eğitimlere katılan 9 bin 103 kadınla yapılan anket sonuçları, projenin sosyal etkisini ortaya koydu. Ankete göre, katılımcıların yüzde 95'i internet ve sosyal medya becerilerini geliştirirken, yüzde 90'ı bu bilgileri günlük hayatında kullanmaya başladı. Canva kullanımı konusunda kendisini yeterli hissedenlerin oranı yüzde 92 olurken, yüzde 95,8'i daha yaratıcı fotoğraflar çektiğini ifade etti.

Dijital okuryazarlık eğitimleriyle katılımcıların yüzde 95,6'sı, çevrim içi platformlarda ulaştığı bilgileri sağlam kaynaklardan doğrulama becerisi kazandı. Kariyer planlamalarında da eğitimin etkili olduğunu belirten katılımcıların yüzde 93'ü, bu alandaki eğitimlerin profesyonel hayatlarına katkı sağladığını bildirdi.

Projeyle kadınların dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmeyi öğrendiği, sosyal medya içerik üretimi, fotoğrafçılık ve grafik tasarım becerileri sayesinde yaratıcı projelere imza attığı vurgulandı. Ayrıca, dijital becerilerini kullanarak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri için önemli bir adım attıkları belirtildi.

"Yapay zekayı bir modül olarak eğitimlerimize ekledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, Türkiye'nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Kadın için Teknoloji" eğitimlerinin sağladığı toplumsal faydayı görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Proje kapsamında 2024'te 2 bini aşkın kadının hayatına dokunduklarını aktaran Sezgin, "2025 yılı eğitimlerimize de başladık. Bu yıl hem teknolojinin baş döndürücü ilerlemesi hem eğitimlere katılan kadınlardan aldığımız geri bildirimlerle yapay zekayı da bir modül olarak eğitimlerimize ekledik." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında başlattıkları "İlham Veren Buluşmalar" etkinliklerini de sürdüreceklerini belirten Sezgin, "Projeye katılan kadınlar ile iş hayatında fark yaratan kadınları bir araya getirdiğimiz ilham buluşmalarını, 4 ayda bir farklı şehirlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle 'Kadın için Teknoloji' projesinde 18 yıldır en büyük ilhamımız olan kadınlara ve Habitat başta olmak üzere yanımızda olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günkü heyecanla yaşadığımız topluma değer katmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da bireylerin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duydukları donanımı kazanmaları için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Teknosa, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın için Teknoloji Projesi'ne 4,16 Lira Sosyal Fayda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın için Teknoloji Projesi'ne 4,16 Lira Sosyal Fayda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.