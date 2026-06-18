Kadın Kooperatifine Destek Projesi İmzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Kooperatifimiz Tanıtım ve Pazarlama Konularında Yönetim Danışmanlığı Alarak Kurumsal Kapasitesini Artırıyor" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülecek proje ile kadın istihdamının artırılması, yöresel ve katma değerli ürünlerin modern pazarlama yöntemleriyle daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor.

20 gün sürecek yönetim danışmanlığı ve turizm pazarlaması eğitimleri sayesinde kooperatif üyelerinin kurumsal kapasitesi güçlenecek, bölge ekonomisine ve turizmine sürdürülebilir katkı sağlanacak.

KUDAKA tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kadınların üretimde, girişimcilikte ve kalkınmada daha güçlü yer alması için çalışmaya devam ediyoruz" denildi. - ERZURUM