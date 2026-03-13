Kadın Kooperatiflerine Barkod İndirimi - Son Dakika
Kadın Kooperatiflerine Barkod İndirimi

13.03.2026 16:40
Kadın kooperatiflerine barkod sisteminde %50 indirim sağlanacak ve 5 yıl boyunca destek verilecek.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı (GS1 Türkiye) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler için barkod sistemine giriş bedelleri ve yıllık kullanım ücretlerinde, yüzde 50 indirim uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kadın emeğini güçlendirmeye, kooperatiflerin üretimini ve pazarlara ulaşımını desteklemeye devam edildiği bildirildi.

Bu çerçevede, Bakanlık ile GS1 Türkiye arasında, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandığı aktarılan açıklamada, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen bu protokolle, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatifler için barkodlama sisteminde indirim uygulanması sağlanarak, kooperatiflerin dijitalleşme süreçlerine destek olunması ve kooperatif ürünlerinin e-ticaret pazar yerleri ile büyük perakende zincirlerinde daha görünür kılınması hedeflendi." ifadeleri kullanıldı.

İndirim süresi 5 yıl

Açıklamada, söz konusu desteğin şartlarına ilişkin şu bilgi verildi:

"Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatif olması, kooperatifin cirosu 10 milyon liranın altında olması, sadece kendi markası altındaki ürünlerde kullanacağına dair taahhütte bulunması şartlarıyla, 12 basamaklı (1 çeşit ürün), 11 basamaklı (10 çeşit ürün) ve 10 basamaklı (100 çeşit ürün) için talep edilen sistem üyeliklerinde, 5 yıllık süreyle sisteme giriş bedelleri ile yıllık kullanım bedellerinde yüzde 50 indirim uygulanacaktır. Ayrıca protokolde yer alan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarından (ETAHS) herhangi birinin, GS1 Türkiye data capture (ürünün fotoğraflanarak, doğru ürün verisiyle sisteme aktarma hizmeti) hizmeti kapsamında ürün verisini, GS1 Türkiye'den alması halinde, protokol kapsamında üye olmuş kadın kooperatiflerine 'data capture' hizmeti 5 yıl süre ile ücretsiz sağlanacaktır."

"Kadın emeği, ülkenin bereketi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Kadın emeğinin, ülkenin bereketi olduğuna işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın kooperatiflerimizin üretimde, ticarette ve dijital pazarlarda daha güçlü yer alması için attığımız her adımı, çok kıymetli görüyoruz. Kadınlarımız ürettikçe Türkiye güçlenir, kooperatifler büyüdükçe yerli üretim ve dayanışma kültürümüz daha da kök salar. Kadın emeğini desteklemeye, kooperatiflerimizi büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
