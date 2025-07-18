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Kadın ve Gençlere Tarım Yatırımı

Kadın ve Gençlere Tarım Yatırımı
18.07.2025 20:36
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TKDK, yatırımlarında kadınlara öncelik vererek kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, 2025 yılı Denizli IPARD Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, yatırım programlarında özellikle kadınlara ve gençlere öncelik tanıdıklarını belirterek, "Hanımefendiler olmadan kırsal olmaz. Hanımefendiler kırsalın çimentosu. Yani onlar olmadan bir hayat olmuyor. Biz de bunun farkındayız. Bizim yatırımlarımızda da onlara öncelik veriyoruz. 6 bin 500 hanımefendi yatırımcımız var" dedi.

Denizli 'de, AB tarafından aday ülkelere verilen katılım öncesi yardım aracı (IPARD) Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu araç teslim töreni, Devlet Su İşleri (DSİ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Törene Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı'nın yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, TKDK Denizli İl Koordinatörü Bilal Taştepe, kentteki kamu kurumlarının ve tarımsal kooperatiflerin temsilcileri, yatırımcılar, çiftçiler ve sektör temsilcileri katıldı. TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, törende yaptığı konuşmada, 2011 yılından bugüne kadar IPARD programlarında verdikleri yaklaşık 26 binden fazla projeye 2 milyar euro hibe desteği ile ülkeye toplamda yaklaşık 4 milyar euro yatırım kazandırdıklarını söyledi.

'YATIRIMLAR SAYESİNDE ÜLKE GENELİNDE 106 BİN YENİ İSTİHTAM OLUŞTURULDU'

Antalyalı, yatırımlar sayesinde ülke genelinde 106 bin yeni istihdam oluşturulduğunu belirtip, "Bizim uyguladığımız bu program sadece bir hibe programı değil. Kırsalda yaşayan her bir vatandaşın refah düzeyini arttırmak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak idi. Tüm üye aday ülkeleri arasında ülkemiz birinci. IPARD 1 programını yaklaşık 1 milyar 45 milyon euroyla yüzde 99,4 kullanım oranıyla tamamladık. Eskiden şöyle bir algı vardı; 'Ülkemize tahsis edilen kaynaklar acaba kullanılamıyor mu?' diye. Hayır, son kuruşuna kadar kullanıyoruz. Yani tamamını kullanmak çok zor bir iş. Şu anda 786 milyon euroluk bir kaynağı kullanıyoruz. Özellikle son iki yıl içerisinde toplam 343 milyon euroluk 7 tane çağrımız var. Yani eylül ayına kadar başvurularınızı yapabilirsiniz. Maliyetlerin çeşitlendirilmesi dediğimiz, burada sizin başvurabileceğiniz çok sayıda kaynak var. Sera, kısal turizm, butik oteller, restoranlar yapabiliyorsunuz. Makine bantları kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada 500 bin euroya kadar olan yatırımlarda yüzde 60 hibe veriyoruz" dedi.

Antalyalı, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmeye çalıştıklarını ifade edip, "17 farklı sektörde destek veriyoruz. Dolayısıyla tüm unsurlarıyla bir kırsal kalkınma hamlesi yapmaya çalışıyoruz. Bizim bütün yaptığımız yatırımlarda da özellikle tabii sürdürülebilirlik ve çevreyi korumaya çok dikkat ediyoruz. Özellikle bu atık yönetimi diğer konular çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi geleceğe birer miras bırakmış oluyoruz. Bizim programımızda tabii özellikle kadınlarımız gençlerimiz çok öncelikli. Hanımefendiler olmadan kırsal olmaz. Hanımefendiler kırsalın çimentosu. Yani onlar olmadan bir hayat olmuyor. Biz de bunun farkındayız. Bizim yatırımlarımızda da onlara öncelik veriyoruz. 6 bin 500 tane hanımefendi yatırımcımız var. Normalde Türkiye'nin iş gücüne katılım oranında yüzde 12'lerde bu. Bizde yüzde 30'un üzerinde hanımefendi yatırımcı var. Yani bir başarı sağladığımızı ifade etmek isterim. Yaklaşık 33 bin hanımefendi de bizim işlerimizde özellikle istihdam edilmiş durumda, oradan ekmek parasını kazanıyor. Şimdi bu yardımlarınızı inşallah devam ettireceğiz. Daha farklı kaynaklar arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.

Tören protokol üyelerinin destek almaya hak kazananlara temsili çek vermesi ve soğutuculu araçların anahtarlarının teslim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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