Kadınlar Günü'nde Nüfus Yaşlanması Raporu

Ekonomi

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Yaşlanan Dünyada Eşitsizliğe Yer Yok" raporunu yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, raporda, nüfus yaşlanmasının ekonomik ve sosyal etkileri farklı yönleriyle ele alındı.

Rapora göre, Türkiye'de yaşlanan nüfus oranı giderek artarken, 65 yaş ve üzerindeki nüfus 2030'da yüzde 13,5'e, 2050'de yüzde 23,1'e, 2075'te ise yüzde 31,7'ye ulaşacak

Doğurganlık hızındaki düşüşle birlikte çocuk bağımlı nüfus oranının azaldığı ifade edilen raporda, bu durumun kadınların iş gücüne katılımında artış sağlayabilmesi için yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye'de çalışma çağında olup iş gücüne katılmayan kadınların yüzde 58,8'inin evdeki ücretsiz bakım yükü nedeniyle iş gücüne katılamadığına dikkat çekiliyor.

Raporda, nüfusun yaşlanması ve çalışma çağındaki nüfustaki artışın durağanlaşmasının ekonomik büyümeyi baskılayabildiği belirtilirken, uluslararası çalışmalarda ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için işgücüne katılımda cinsiyetler arası eşitliğin önemli bir faktör olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranının Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin gerisinde olduğu vurgulanırken, cinsiyetler arası farkın 37,2 yüzde puan ile OECD ortalamasının 2,6 katı olduğu belirtiliyor.

Raporda ayrıca Türkiye'de ortalama yaşam süresi erkeklerden 5,3 yıl fazla olan kadınların, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle ileri yaşlarında toplumun en kırılgan kesimlerinden biri haline geldiğine dikkat çekiliyor.