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Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor - Son Dakika

Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor

08.02.2022 15:10

Elektriğe yapılan zamdan en çok etkilenenlerden biri de esnaf oldu. Ticari tarifelerde zam oranı yüzde 125 olurken, esnafın faturaları 2-3 kat arttı. Esnaflar bu durum karşısında kendilerince önlem almaya başladı. Bazı kafeteryalar, ısıtıcı açtıran müşterilerden saat başı 5-15 TL arasında bir ücret isterken, siparişlere de 40-50 TL arasında bir limit koydu.

Yeni yılla birlikte elektriğe yüzde 50 ile yüzde 127 arasında zam geldi. Faturalardaki artış hem vatandaşı hem de esnafı zor duruma sokarken, elektrik faturası gündemden düşmek bilmedi.

İNDİRİMLİ TARİFEDE KOTA 210 KİLOVATA ÇIKARILDI

Faturaların 2-3 kat arttığı şikayetleri sonrası hükümet yeni bir adım atarak, yeni yılla birlikte geçilen kademeli tarifede, indirimli elektriğin kullanım kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkardı. Bu gelişme sonrası elektrik faturalarının 40-50 TL gibi düşüş yaşanması bekleniyor.

ESNAFIN FATURALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Elektriğe yapılan zamlardan en çok etkilenenlerden biri de esnaf oldu. Ticari tarifelerde zam yüzde 125 olurken, esnafın faturalarında dikkat çeken bir artış oldu.

KAFELER KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Fiyatlardaki artış sonrası esnaf da kendi önlemlerini almaya başladı. Bazı kafeteryalar, ısıtıcı açtıran vatandaşlardan saat başına 5-15 lira arasında ücret almaya başladı. Ayrıca siparişlere de limit getirildi. 40-50 TL'nin altında sipariş verenlerin işletmelerde oturulmasına izin verilmiyor.

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Türk Lirası, Hükümet, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor - Son Dakika
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