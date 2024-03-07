KAGİDER, kadın istihdam oranını yüzde 50'ye çıkarmak için çalışıyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın istihdam oranını en hızlı sürede yüzde 50'ye çıkarmak için çalıştıklarını bildirdi.
KAGİDER'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinde kadınların günbegün eğitim, iş hayatı, siyaset ve sosyal yaşam gibi birçok alanda daha etkin bir rol oynamaya başladığı belirtildi.
İş dünyasında daha aktif yer alan kadınların, toplumun genel refah ve gelişimi için önemli bir adım attığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, geleceğe yatırım yapmaya ve her alanda kadın emeğini desteklemeye devam ediyoruz. İş dünyasında kadının varlığını önemsiyor, kadın girişimciliğinin artması ve kadın girişimcilerin güçlenmesi için çalışıyoruz. Hedefimiz kadın girişimcilerin yüksek oranda artmaya devam ettiği bir Türkiye Cumhuriyeti. Bu motivasyonla kadın istihdam oranını mümkün olan en hızlı sürede yüzde 50'ye çıkarmak için çalışıyoruz."
Artan kadın emeğinin geleceğin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sunacağı vurgulanan açıklamada, daha refah bir gelecek için kadınların her zaman mücadelede bulunacağı bildirildi.
Açıklamada, "KAGİDER olarak kurulduğumuz günden bu yana hedeflediğimiz gibi; kadınların iş özgürlüklerinin sağlanması, kadın girişimciliği ve liderlik rollerinin çoğalması için tüm gücümüzle çalışmaya söz veriyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yükselen bilinci oluşturan tüm unsuları, bu yaklaşımı yılın tamamına yayacak bir güç birliğine davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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