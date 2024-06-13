Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında 900 Kilogramlık Tosun Satışa Çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında 900 Kilogramlık Tosun Satışa Çıkarıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında satışa çıkarılan 900 kilogramlık tosun, 230 bin liraya alıcısını bekliyor. Tosunun sahibi Ramazan Çetinkaya, tosunun Simental cinsi olduğunu ve 900 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

13.06.2024 09:38
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında satışa çıkarılan 900 kilogramlık tosun, 230 bin liraya alıcısını bekliyor.

Yurt genel olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı. Satıcılar hayvanlarının başında müşteri beklerken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik başladı.

Hayvan pazarının en iri hayvanı ise 900 kilogramlık tosun oldu. 230 bin liraya alıcısını bekleyen hayvan cüssesi ile dikkat çekti.

Tosunun sahibi Ramazan Çetinkaya, "Açıklanan canlı hayvan fiyatı 250 lira ancak biz 230 liradan vereceğiz. Tosunumuz Simental cinsidir ve 900 kilogramdır. Diğer hayvanımız ise 500 kilogram. Onikişubat İlçesi Selimiye Mahallesi'nde besledik. Satışlar durgun şuan için sakinlik hakim yavaş yavaş hareketlenecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında 900 Kilogramlık Tosun Satışa Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında 900 Kilogramlık Tosun Satışa Çıkarıldı - Son Dakika
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