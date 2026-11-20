Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in talimatlarıyla KASKİ Genel Kurulunda alınan kararla; iş yerlerinde yüzde 20, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yüzde 25, yerleşim yeri dışındaki meskenlerde ise yüzde 60'a varan su indirimi 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği oturumda 6 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in talimatları doğrultusunda alınan kararla su tarifelerinde indirime gidildi. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında; iş yeri aboneliklerinin kademelerinde yüzde 20, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yeri aboneliklerinin kademelerinde yüzde 25 ve yerleşim yeri dışında kalan mesken kademelerinde yüzde 60'a varan indirim uygulanacak.

Ayrıca TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen yapıların ortak kullanım aboneliklerinde ilk kademe sınırı 15 metreküpten 50 metreküpe çıkarıldı.