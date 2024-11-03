Kahramanmaraş'ta İhtiyaç Sahiplerine 16 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta İhtiyaç Sahiplerine 16 Milyon TL Destek

Kahramanmaraş\'ta İhtiyaç Sahiplerine 16 Milyon TL Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Derman Kart uygulaması kapsamında Ekim ayı ödemeleri için 6 bin 798 vatandaşa toplam 16 milyon 186 bin 500 TL destek sağladı.

03.11.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Derman Kartlı 6 bin 798 hemşerimizin hesaplarına Ekim ayı ödemeleri kapsamında toplam '16 Milyon 186 Bin 500 TL' yatırılmıştır. Rabbim bereketli kılsın" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere destekleri artarak sürüyor. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında 7'den 70'e vatandaşların ihtiyaçları gözetilirken, Derman Kart sahibi vatandaşlara da aylık nakdi destek sağlanıyor. Bu kapsamda 6 bin 798 Derman Kart kullanıcısına Ekim ayı ödemeleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Derman Kartlı 6 bin 798 hemşerimizin hesaplarına Ekim ayı ödemeleri kapsamında toplam '16 Milyon 186 Bin 500 TL' yatırılmıştır. Rabbim bereketli kılsın" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu Derman Kart, pos cihazı olan tüm iş yerlerinde kullanılabiliyor.

Türkiye'ye örnek olan uygulama ile vatandaşlar ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla karşılayabiliyor. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ya da e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılan Derman Kart başvuruları, değerlendirmenin ardından neticelendiriliyor. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilir. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta İhtiyaç Sahiplerine 16 Milyon TL Destek - Son Dakika

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