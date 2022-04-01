Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak

01.04.2022 15:38
Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Okul ortamları iyileşiyor, güzelleşiyor, kazandırıyor" projesi protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Okul ortamları iyileşiyor, güzelleşiyor, kazandırıyor" projesi protokolü imzalandı.

Afşin Anaokulu Konferans Salonunda imzalanan protokol ile 83 okulda parke ve asfalt çalışması yapılarak, 42 bin metrekarelik bahçe alanında ise lavanta ve kekik ekilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, imza töreninde, amaçlarının imzalanan projelerle Afşin'de bir sinerji oluşturmak olduğunu söyledi.

"Okul ortamları iyileşiyor, güzelleşiyor, kazandırıyor" projesi kapsamında müsait olan okullarda lavanta ve kekik ekimi hem de bahçe düzenlemesi yapılacağını ifade eden Güven, okul bahçelerinin görselinin lavanta ve kekik ile daha da güzel hale geleceğini aktardı.

Güven, aromatik bitkiler projesinin asıl amacının ilçede gelir elde edici ürünlerle yerel kalkınmayı sağlamak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projemiz, Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında destek görüyor. Son olarak bir projemiz Kalkınma Bakanlığımız tarafından sürdürülebilir ve yerel kalkınmayı destekleyici proje olarak değerlendirildi. Arıcılık ve lavanta projemiz 1 milyon 700 bin lira destek aldı ve tesisimizi bu yaz faaliyete geçireceğiz. Aromatik bitkiler mevcut geleneksel ürünlere göre 8-9 kat daha çok gelir sağlıyor. Bu kapsamda da geniş arazisi olan okullarımız şanslı durumda. Proje kapsamında okul bahçelerine ekimini yapacağımız lavanta ve kekikten okulumuz kendine bütçe sağlayacak."

Belediye tarafından üretilen lavantalardan elde edilen kozmetik ürünlere yurt dışından da talep olduğunu dile getiren Güven, Afşin lavantasıyla dünya pazarına açılmak istediklerini söyledi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da projeyle 83 okulda yaklaşık 42 bin metrekare okul bahçesinde lavanta ve kekik ekileceğini hatırlattı.

Uygulanacak projeyle okul ortamlarının güzelleşeceğine işaret eden Kaba, aynı zamanda gelir de edeceklerini ifade ederek, "Lavanta ve kekik üretimine yönelik ekim yaptığımız okullarımız bütçe sağlayacak. Ayrıca 30 okul bahçemizde 25 bin 435 metrekare asfalt, 34 okul bahçemizde 20 bin metrekare kilit parke ve 45 okul bahçemizde ağaç budaması yapılacak." diye konuştu.

İmza töreninin ardından anaokulu öğrencilerine yönelik "lavanta ve kekik" konulu tiyatro gösterisi yapıldı.

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Kahramanmaraş, Hisarcık, Lavanta, Afşin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak - Son Dakika


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