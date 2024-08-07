Kahramanmaraş'ta sumak ekşisi sofralardaki yerini alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kahramanmaraş'ta sumak ekşisi sofralardaki yerini alıyor

Kahramanmaraş'ta üretilen Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işareti bulunan 'sumak' ekşisinin hasadına başlandı. Sumak ekşisi, özellikle Kahramanmaraş'ta her evin mutfağında yerini alıyor ve geleneksel yemeklerde sıkça kullanılıyor. Ayrıca, sumak ekşisinin hasat ve üretim süreçleri de benzersiz lezzetini korumasını sağlıyor.

07.08.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta sumak ekşisi sofralardaki yerini alıyor

Kahramanmaraş'ta üretilen Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işareti bulunan 'sumak' ekşisinin hasadına başlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü sumak ekşisinin hasadı başladı. Hasat edilen sumak, ekşisi yapılarak sofralarda yerini alıyor.

Kahramanmaraş'ta kadınların kışlık tükettikleri tescilli ürün sumak ekşisinin yolculuğu başladı. Sumak ekşisi, özellikle Kahramanmaraş'ta her evin mutfağında yerini alıyor. Geleneksel yemeklerde sıkça kullanılan bu lezzet, sadece yöre halkı tarafından değil, Türkiye'nin birçok yerinde de büyük ilgi görüyor. Dağlarda, bağ-bahçe kenarlarında kendiliğinden biten su istemeyen sumak ekşisinin son yıllarda örtü altı seralarda çiftçilere gelir kapısı olmak üzere fide üretimi de başladı. İl genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda hasadı yapılan sumak ekşisi, özellikle dolma, salata ve sarma türü yemeklerde tercih ediliyor. Ayrıca, geleneksel yöntemlerle yapılan hasat ve üretim süreçleri de sumak ekşisinin benzersiz lezzetini korumasını sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta hemen hemen her yerde yetişen sumak ekşisi hasadı, bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Sumak ekşisi, bölgede "Akıt" ve "Kül" olarak bilinirken, değirmende çekilen çekirdek kısmı da büyük bir değer taşıyor. Ürünün, Temmuz ayının başı Ağustos ayının sonuna kadar da hasadı yapılıyor.

"Çok şifalı bir üründür"

Hasat edilen sumağı eksi yaptıklarını söyleyen Gonca Yağlıca, "Sumak ekşisinin önce yaprakları ayrılır annem 3 farklı kaba su koyar ekşiyi de 3 kez duş aldırırdı. Bunlar yarım saat bekleterek sulardan geçirilir. Daha sonra hepsini bir süzüp cam gibi olması için temiz torbadan süzülürdü. Güneşe sermeye bırakırız. Her gün biraz daha koyulaşır. Koyulaşınca kavanozlara bırakılır. Bu ürün ekilmez, gübrelenmez ve sulanmaz doğal olarak yetişir ve çok kıymetlidir. Özellikle Maraş dolmasının tadıdır. Birçok yemeğimiz de rahatlıkla kullanılır. Her Maraşlının evinde olan 'ekşi akıtıdır' çok şifalı bir üründür" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta sumak ekşisi sofralardaki yerini alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:35:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta sumak ekşisi sofralardaki yerini alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement