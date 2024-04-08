Kahramanmaraş'ın yaklaşık 500 yıllık tarihi kapalı çarşısında yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Tarihi kaynaklarda 15. yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, 6 Şubat depremlerinden en az etkilenen yapılardan biri olmuştu. 1500'lü yıllarda inşa edilen tarihi çarşının hasarlı bölümleri restore edilmek için kapatılırken, yapının sağlam kalan yerlerinde ise esnaf ticari hayatını sürdürüyor.
Geçen yıl depremlerden dolayı buruk geçen Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş'ta bu yıl depremlerin yaralarının sarılması ile birlikte adeta eskileri aratmayan atmosferde yaşandı. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı günlerde Tarihi Kapalı Çarşı'ya akın eden vatandaşlar, 500 yıllık tarihi ile şehrin ticaretinin kalbinin attığı yerde alışverişlerini yaptı.
Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Halil Öksüzce, "11 ayın sultanı geldi, gidiyor ve bizde de tatlı bir telaş var. Biz de çocuklara bayram alışverişine çıktık. Ailemizle beraber alışveriş yapmak istiyoruz. Yoğun, kalabalık eski günleri aratmayan bir kalabalık var. Kahramanmaraş'ın da eski günlerine döndüğünü düşünüyorum tekrardan" dedi.
Kapalı Çarşı esnaflarından Esnaf Salih Güler, "Geçen yıla göre maşallah çarşımız yoğun, esnaflar olarak memnunuz. Bayram alışverişleri, insanlar ufak tefek alışverişler yapıyor" diye konuştu.
Bir diğer esnaflardan Harun Korkut ise, "Her sene bu hareketlilik vardı. Bir kısmımız depremden dolayı dışarda geçirdi tabi bayramı, bu sene kalabalığı çok şükür daha iyi hissettik. Aşağıda yıkıma uğradık, ama burası sağlam Allah'a şükür biraz da onun kalabalığı var. Çok şükür toparlanmaya çalışıyoruz, son 2 gün daha iyi olacağını düşünüyorum daha kalabalık olacak" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Ekonomi › Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede, bayramın ilk günü 2, ikinci günü 6, üçüncü günü ise 10 fırın hizmet verecek. Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını, Kurtoğlu Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını gibi fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Süloğlu ve Büyükgerdelli köyü arasındaki 3 kilometrelik yol asfaltla kaplandı. Yol yapım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
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