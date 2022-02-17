Üye Girişi
Kahta'da şehir içi ulaşıma zam yapıldı - Son Dakika

Kahta'da şehir içi ulaşıma zam yapıldı

17.02.2022 17:30
Kahta'da şehir içi ulaşıma zam yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığına zam yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığına zam yapıldı.

Kahta Belediye Meclis Üyeleri tarafından onaylanan zam ile 2 TL olan sivil yolcu taşıma ücreti 3 TL'ye çıkarılarak 1 TL zam yapılırken, 1,50 TL olan öğrenci ücreti ise 2,5 TL'ye yükseldi.

Kahta Belediyesi encümen kararlarıyla belirlenen zamlı tarife uygulanmaya başlandı.

SS 27 Nolu Kahta Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Eroğlu, hem çevre iller hem de yakıtın pahalı olmasından dolayı böyle bir zam yapıldığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Eroğlu, "Son aylarda akaryakıta üst üste gelen zamlar belimizi büktü. Buna işletme ve diğer maliyetleri de ekleyince şehir içi yolcu taşımacılığına zam kararı kaçınılmaz oldu. Mazot 4 bin 390 iken 2 TL ye taşıyorduk. Şuanda mazot 16 binin üzerine çıkmış biz 3 TL taşıyoruz. Besni ve Gölbaşı'nda 4 TL ye taşıma yapılırken Adıyaman'da ise 4,50 TL taşıma yapılıyor. Son dönemlerde özellikle akaryakıta gelen zamlar sonrasında biz de bu zammı yapmak zorunda kaldık. Oysa çevre il ve ilçelere göre en ucuz şehir içi taşımacılığını biz yapıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Adıyaman, Motorin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahta'da şehir içi ulaşıma zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:27 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Her an savaş patlak verebilir
17:20 Belediye Başkanı bile şaşırıp kaldı: Balıkesir'de 9 liraya satılan kestane, İstanbul'da 38 lira
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
16:53 Cin çıkartmak için 100 oklavayla dövülüp hacamat edilen kadının kocası konuştu: Hoca yap dedi, yaptım!
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:37:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kahta'da şehir içi ulaşıma zam yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement