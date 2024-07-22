Kalaşnikov, Üretim ve Gelirini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kalaşnikov, Üretim ve Gelirini Artırdı

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikov, askeri ve sivil ürün üretimini bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50, gelirini de yüzde 70 artırdığını açıkladı. Şirket, yeni ek sözleşmeler imzalayarak silah üretiminde artış yaşanacağını belirtti. Kalaşnikov, askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirilmişti.

22.07.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikov, askeri ve sivil ürün üretimini bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50, gelirini de yüzde 70 artırdığını bildirdi.

???????Kalaşnikov'dan yapılan yazılı açıklamada, silah üretiminde yılın ikinci yarısı için yeni ek sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Şirketin üretiminde tüm ürünlerde artış yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Askeri ürün üretiminden, imalat makineleri üretimine her kategoride artış gözlemlendi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şirketin askeri ve sivil ürün üretiminin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50, gelirinin de yüzde 70 arttığı belirtildi.

Şirket açıklamasında, söz konusu artış oranlarına ilişkin hacimsel veya mali detaylar paylaşılmadı.

Kalaşnikov, Kasım 2022'de Rus ordusuna askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalaşnikov, Üretim ve Gelirini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 17:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kalaşnikov, Üretim ve Gelirini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement