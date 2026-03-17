Kalkınma Ajanslarına 2.75 Milyar TL Transfer Ödeneği

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak toplam transfer ödeneği 2 milyar 750 milyon lira olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2026 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2026 yılı transfer ödeneği 2 milyar 750 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 375 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması" (SEGE 2025) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (825 milyon lira), devam eden yıl içerisinde uygulanmaya başlayacak mali destek programları yükümlülükleri ile fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için kullanılacak. Mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgililiği ve yenilikçi özellikleri ile program proje takvimleri dikkate alınacak. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı da bu ödenekten karşılanacak.

Ayrıca ödeneğin yüzde 20'lik kısmı (550 milyon lira), ajansların 2025 yılındaki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından kullandırılacak.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenecek.

Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması konularında yetkili olacak.

2026 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri tablosu şöyle (Türk lirası):

TR10 İstanbul 29.767.712 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 44.679.080 TR22 Balıkesir, Çanakkale 46.291.197 TR31 İzmir 35.051.737 TR32 Denizli, Aydın, Muğla 45.305.229 TR33 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak 54.621.075 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 36.352.881 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 36.559.521 TR51 Ankara 32.598.497 TR52 Konya, Karaman 47.538.343 TR61 Isparta, Antalya, Burdur 35.919.652 TR62 Adana, Mersin 51.659.127 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 68.248.106 TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir 58.291.152 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 53.655.949 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 52.514.702 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 59.312.866 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 56.440.362 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 57.686.603 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 61.334.335 TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan 72.828.718 TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 62.623.202 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 75.735.811 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 59.798.672 TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 72.781.766 TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 67.403.705

Toplam 1.375.000.000

Kaynak: AA