Kalkınma Ajanslarına 2.75 Milyar TL Transfer Ödeneği

17.03.2026 10:11
Kalkınma ajanslarına 2026'da 2.75 milyar TL transfer ödeneği verilecek. Usul ve esaslar belirlendi.

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak toplam transfer ödeneği 2 milyar 750 milyon lira olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2026 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2026 yılı transfer ödeneği 2 milyar 750 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 375 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması" (SEGE 2025) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (825 milyon lira), devam eden yıl içerisinde uygulanmaya başlayacak mali destek programları yükümlülükleri ile fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için kullanılacak. Mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgililiği ve yenilikçi özellikleri ile program proje takvimleri dikkate alınacak. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı da bu ödenekten karşılanacak.

Ayrıca ödeneğin yüzde 20'lik kısmı (550 milyon lira), ajansların 2025 yılındaki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından kullandırılacak.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenecek.

Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması konularında yetkili olacak.

2026 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri tablosu şöyle (Türk lirası):

TR10İstanbul29.767.712
TR21Tekirdağ, Edirne, Kırklareli44.679.080
TR22Balıkesir, Çanakkale46.291.197
TR31İzmir35.051.737
TR32Denizli, Aydın, Muğla45.305.229
TR33Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak54.621.075
TR41Bursa, Eskişehir, Bilecik36.352.881
TR42Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova36.559.521
TR51Ankara32.598.497
TR52Konya, Karaman47.538.343
TR61Isparta, Antalya, Burdur35.919.652
TR62Adana, Mersin51.659.127
TR63Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye68.248.106
TR71Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir58.291.152
TR72Kayseri, Sivas, Yozgat53.655.949
TR81Zonguldak, Karabük, Bartın52.514.702
TR82Kastamonu, Çankırı, Sinop59.312.866
TR83Samsun, Tokat, Çorum, Amasya56.440.362
TR90Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane57.686.603
TRA1Erzurum, Erzincan, Bayburt61.334.335
TRA2Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan72.828.718
TRB1Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli62.623.202
TRB2Van, Muş, Bitlis, Hakkari75.735.811
TRC1Gaziantep, Adıyaman, Kilis59.798.672
TRC2Diyarbakır, Şanlıurfa72.781.766
TRC3Mardin, Batman, Şırnak, Siirt67.403.705

Toplam1.375.000.000
Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:42
10:14
09:44
09:41
08:45
07:19
