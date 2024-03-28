Kalyon Enerji, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Yenilenebilir ve temiz enerji üreten Kalyon Enerji, sürdürülebilirlik ilkeleri ve kalkınma amaçları doğrultusunda Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler'in (BM) geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde yer almayı ve hesap verebilirlik saydamlık ilkeleriyle Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesini şirket kültürüne entegre etme taahhüdünü verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murtaza Ata, şirketin söz konusu sözleşmeyi imzalamasının küresel sürdürülebilirlik mücadelesinin önemli bir adımı olduğunu vurgulayarak, "Bu taahhüt, bizim kendi operasyonlarımıza odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun ve gezegenin sürdürülebilir geleceği için de öncü rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ata, Kalyon Enerji'nin her sene düzenli olarak yayınlayacağı raporlarla bu ilkelere nasıl uyduğunu ve uygulamaya koyduğunu açıklayacağını belirterek, "Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, BM'nin diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde aktif olarak yer almayı ve bu ilkeleri şirket stratejimiz, kültürümüz ve günlük operasyonlarımıza entegre etmeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı
Şirketin toplumsal faydayı odağına aldığını ve bu bakış açısıyla sözleşmeyi imzaladığına işaret eden Ata, şunları kaydetti:
"Kalyon Enerji olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın göstergelerinden 7, 8, 13 ve 15. maddelerine doğrudan katkı sağlayan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede herkes için güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlıyor, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sağlayarak istihdamı destekliyor, iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele ediyor ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi için karasal ekosistemleri koruyacak ve iyileştirecek çalışmalar yürütüyoruz."
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
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