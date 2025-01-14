Kalyon Holding'den Uçak İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Kalyon Holding'den Uçak İddialarına Yanıt

Kalyon Holding, Aziz İhsan Aktaş ile ortak özel uçağa sahip olduğu iddialarını yalanladı.

14.01.2025 18:49
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Kalyon Holding, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketle ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada Aziz İhsan Aktaş ile ortak özel uçağa sahip olunduğu yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsız olup, Kalyon Holding'in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kalyon Holding'in havacılık sektöründeki tek şirketinin KLY Hava ve Deniz Turizmi AŞ olduğu kaydedilen açıklamada, şirketin yüzde 100 Kalyon Holding sermayesiyle kurulmuş bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

İhsan Aktaş, Havacılık, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalyon Holding'den Uçak İddialarına Yanıt - Son Dakika

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