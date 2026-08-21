Kalyon PV\'ye Yeni Başkan Atandı

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanlığına Murathan Kalyoncu atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon PV'de üst yönetim görevlerinde değişikliğe gidildi.

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini dört yıldır yürüten Kübra Kalyoncu, görevi Murathan Kalyoncu'ya devretti. Kübra Kalyoncu sürdürdüğü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine devam edecek.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte projelere liderlik eden Kalyoncu, bunların yanı sıra yeni göreviyle Kalyon PV'nin gelecek dönem vizyonuna ve büyüme hedeflerine öncülük edecek.

Kalyon PV'de alınan diğer Yönetim Kurulu kararı kapsamında, şirketin Genel Müdürü İhsan Kulalı Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Genel Müdürlük görevine de Kalyon PV Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Görkem Suner atandı.

Üniversite eğitimini 2020'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Regent's University'nin İşletme Bölümünde tamamlayan Kalyoncu, lisans eğitimi süresince katıldığı çeşitli program ve stajlarla uluslararası satın alma ve finans yönetimi alanlarında deneyim kazandı.

Kariyerine finans kuruluşu Dome Capital'de başlayan Kalyoncu, daha sonra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Kalyoncu, bu görevinin yanı sıra 2024'ten bu yana Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Romanya Karadeniz Kıyısı–Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne liderlik ederek projenin 2025'te tamamlanmasını sağlayan Kalyoncu, Suriye'deki enerji ve ulaştırma yatırımlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demir yolu projesi ve Romanya GES Projesi gibi uluslararası yatırımlara liderlik etti.

Kalyoncu, Türkiye'de de Florentia Village, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Zengezur Koridoru ulaştırma projeleri gibi yatırımlara imza attı.

Kurumsal görevlerinin yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı ve Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Kalyoncu, iş dünyası ve sivil toplum alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

"Şirketi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan ve uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Kalyon Holding'in mensubu olarak devraldığı görevin sorumluluğunun bilinciyle, şirketi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Gelecek dönemde Türkiye'nin yerli ve milli enerji vizyonuna hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda, Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı tam entegre güneş paneli üretim merkezlerinden biri olan Kalyon PV'de milli teknolojiyi geliştirmeye, yüksek katma değerli üretimi ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için azimle çalışacağız."