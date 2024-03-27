Kamu bankasında altyapı sorunu nedeniyle emekliler promosyon başvurusunda sıkıntı yaşıyor

Erzurum, marka başvurularında ülke illeri sıralamasında 44. sırada

TÜRKPATENT'in Şubat ayı iler marka başvuru dağılımı verilerine göre, Erzurum'dan Şubat ayında 29, bu yılın ilk iki ayında ise 52 marka başvurusu yapıldığı bildirildi. Erzurum, marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44. sırayı aldı. Ayrıca, Erzurum'un KUDAKA Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki marka başvuruları içinde önemli bir paya sahip olduğu belirtildi.