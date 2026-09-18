Kamu hizmeti yolcu taşımacılığında 13 ana, 34 bölgesel hat belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.

Söz konusu hatlar şunlar:

ANA HAT 1 Ankara-Basmane 2 Ankara-Halkalı 3 Ankara-Kars 4 Ankara-Kurtalan 5 Ankara-Malatya 6 Ankara-Tatvan 7 Basmane-Eskişehir 8 Denizli-Eskişehir 9 Elazığ-Adana 10 Isparta-Basmane 11 Konya-Adana 12 Konya-Basmane 13 Sivas-Samsun BÖLGESEL 1 Adana-Kayseri 2 Adana-Mersin 3 Afyonkarahisar-Eskişehir 4 Ankara-Polatlı 5 Basmane-Alaşehir 6 Basmane-Nazilli 7 Basmane-Bandırma 8 Basmane-Denizli 9 Basmane-Ödemiş 10 Basmane-Söke 11 Basmane-Tire 12 Basmane-Uşak 13 Divriği-Erzincan 14 Divriği-Sivas 15 Diyarbakır-Batman 16 Elazığ-Tatvan 17 Eskişehir-Kütahya 18 Eskişehir-Tavşanlı 19 Gaziantep-Karakamış 20 Gebze-Adapazarı 21 Halkalı-Edirne 22 Halkalı-Uzunköprü 23 Kars-Akyaka 24 Konya-Karaman 25 Kütahya-Balıkesir 26 Manisa-Alaşehir 27 Mersin-İskenderun 28 Mersin-İslahiye 29 Samsun-Amasya 30 Sivas-Malatya 31 Söke-Denizli 32 Söke-Nazilli 33 Zonguldak-Karabük 34 Zonguldak-Gökçebey

Kaynak: AA