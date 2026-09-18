Kamu hizmeti yolcu taşımacılığında 13 ana, 34 bölgesel hat belirlendi

Kamu hizmeti yolcu taşımacılığında 13 ana, 34 bölgesel hat belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi. Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.
Söz konusu hatlar şunlar:
|ANA HAT
|1
|Ankara-Basmane
|2
|Ankara-Halkalı
|3
|Ankara-Kars
|4
|Ankara-Kurtalan
|5
|Ankara-Malatya
|6
|Ankara-Tatvan
|7
|Basmane-Eskişehir
|8
|Denizli-Eskişehir
|9
|Elazığ-Adana
|10
|Isparta-Basmane
|11
|Konya-Adana
|12
|Konya-Basmane
|13
|Sivas-Samsun
|BÖLGESEL
|1
|Adana-Kayseri
|2
|Adana-Mersin
|3
|Afyonkarahisar-Eskişehir
|4
|Ankara-Polatlı
|5
|Basmane-Alaşehir
|6
|Basmane-Nazilli
|7
|Basmane-Bandırma
|8
|Basmane-Denizli
|9
|Basmane-Ödemiş
|10
|Basmane-Söke
|11
|Basmane-Tire
|12
|Basmane-Uşak
|13
|Divriği-Erzincan
|14
|Divriği-Sivas
|15
|Diyarbakır-Batman
|16
|Elazığ-Tatvan
|17
|Eskişehir-Kütahya
|18
|Eskişehir-Tavşanlı
|19
|Gaziantep-Karakamış
|20
|Gebze-Adapazarı
|21
|Halkalı-Edirne
|22
|Halkalı-Uzunköprü
|23
|Kars-Akyaka
|24
|Konya-Karaman
|25
|Kütahya-Balıkesir
|26
|Manisa-Alaşehir
|27
|Mersin-İskenderun
|28
|Mersin-İslahiye
|29
|Samsun-Amasya
|30
|Sivas-Malatya
|31
|Söke-Denizli
|32
|Söke-Nazilli
|33
|Zonguldak-Karabük
|34
|Zonguldak-Gökçebey
Kaynak: AA
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