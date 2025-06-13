Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Yüzde 16 ve 8

KAMUDAKİ yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde; işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) teklifi, ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay içinse yüzde 8 oldu.

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde kamu işverenini temsil eden TÜHİS ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) heyetleri bir araya geldi. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli yer aldı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında işverenleri temsil eden TÜHİS de teklifini yaptı. TÜHİS, ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay içinse yüzde 8 zam teklifinde bulundu.

'İKİNCİ TEKLİFİ SUNMALARI LAZIM'

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklifin hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bize verilen teklif, ne yazık ki kabul etmeyeceğimiz bir teklif. İlk 6 ay için teklifler yüzde 16, ilk yılın 6 altı ayı için yüzde 8, ikinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5. Diğer sosyal haklarda da ücret artışına göre verilen iki kalemlik bir teklif. Bu teklif resmi değil, sadece toplantımızda bize okunan bir teklif. Ben şahsen gerek TÜRK-İŞ gerek HAK-İŞ adına bu teklifi hiç beklemiyordum. Elbette bu bir teklif, bizim verdiğimiz teklif gibi; sonuç bu değil, görüşmeler devam edecek. Aynı zamanda bu yıl Çalışma Bakanlığı'na müracaatlarımız erken oldu, yetkilerimizi erken aldık. Dolayısıyla yasal süreçlerimiz iki aydır doldu. Arabuluculuk durumuna geldik. Sona erecek durumlar var. Dolayısıyla arabuluculuk süreci bitince grev sürecine girme durumumuz var. Bu nedenle biz buradan Çalışma Bakanımıza sesleniyoruz; cumartesi-pazar ekipleriyle çalışarak ikinci teklifi sunmaları lazım. Aksi takdirde bunu kamuoyuna veya temsil ettiğimiz topluma anlatamayız. Bu teklifi kabul etmemiz ve müzakere etmemiz mümkün olmayacağı gibi; kamuoyunun ve çalışanların geçim şartlarının zor olduğu bir dönemde bu teklifi insanların kabul edeceği şekilde sonuca götürmemiz lazım. Aksi takdirde, yasal güçlerimizi kullanacağımızı da herkes bilmeli. Yıllardır müzakere ediyoruz. Bu kadar uzun bir belirsizlik dönemi ve bu kadar zor bir dönem görmedim. Çalışanlarımızın, ailelerinin ve yakınlarının moralinin iyileştirilmesi için hükümet yetkililerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bu konuyu masaya yatırmaları için çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,