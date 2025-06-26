Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu

Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu
26.06.2025 14:49
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Hükümet, 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında ikinci zam teklifini yarın saat 14.00'te sunacak. İlk teklif, işçi sendikaları tarafından hem ücret artışı hem de sosyal haklar bakımından yetersiz bulunarak reddedildi.

600 bine yakın kamu işçisinin gözü 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde. Hükümet kamu çalışanları için ikinci zam teklifini yarın saat 14:00'te verecek.

TÜHİS'İN İLK TEKLİFİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

13 Haziran'da gerçekleştirilen ilk resmi görüşmede, kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk zam teklifini sundu.

Buna göre:

  • 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 16,
  • ikinci 6 ayı için yüzde 8,
  • 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 7,
  • ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam önerildi.

İşçi tarafı, bu teklifi hem ücret artışı hem de sosyal haklar bakımından yetersiz ve gerçeklikten uzak bularak reddetti.

İŞÇİLER NE İSTİYOR

İşçi kesimi, 2025 yılı için günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye çıkarılmasını, ardından ise ilk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 25, diğer dönemler içinse ayrıca yüzde 10 refah payı talep ediyor.

SÖZLEŞME SADECE KAMU İŞÇİSİNİ ETKİLEMİYOR

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini değil, memurların toplu sözleşme görüşmelerinden özel sektördeki toplu iş sözleşmelerine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de bu sürecin bir parçası.

İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oktay KUŞÇU:
    2 yıllık sözleşmeye tşk geçtiler resmen seçim elbet gelecek görüşeceğiz!!! 19 5 Yanıtla
  • ahmet3131:
    asgariy konuşan yok 4 5 Yanıtla
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