Kamu Kurumlarına Dış İmkan Düzenlemesi

Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin hazine garantisi olmaksızın, hibe hariç dış imkan sağlamasına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkan Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkanın İzlenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, bağlı kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin dış imkan sağlamasına ilişkin uygulamada düzenleme yapıldı.

Buna göre, söz konusu kuruluşların hazine garantisi olmaksızın, hibe hariç dış imkan sağlaması için başvuruda bulunduğu tarih itibarıyla Bakanlığa vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekecek.

Bu kurum ve kuruluşların, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcunun ve Sosyal Güvenlik Kurumuna süresi içinde ödenmemiş prim ve diğer alacaklarının olmaması da esas alınacak.

Kurum ve kuruluşları, bu kriterleri karşıladığını gösterir bilgi ve belgeleri Bakanlığa en geç 20 iş günü içinde sunmakla yükümlü olacak.???????