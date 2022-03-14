Kamu taahhüt sektörünün sorunları Türkiye gündemine taşındı - Son Dakika

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan'ın hafta içerisinde TOBB ve Elazığ Valiliğine sunduğu kamu taahhüt sektörü sorunları ve çözüm önerileri raporu, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye takdim edildi. Başkan Hisarcıklığlu sosyal medya paylaşımı ile konuyu kamuoyu ile paylaştı.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, geçtiğimiz hafta içerisinde Elazığ Valiliği ve TOBB'ye kamuya iş yapan taahhüt sektörünün sorunlarıyla ilgili bir dosya göndermiş ve Elazığ TSO olarak bu güne kadar sektörün birçok defalar sorunlarının gündeme taşındığına dikkat çekmişti. Başkan Arslan ilgili yazısında; "İlimizde bulunan bazı kamu projeleri inşaat maliyetlerindeki fiyat artışları nedeniyle durma noktasındadır. İnşaat malzemelerindeki pandemi dolayısı ile meydanı gelen fahiş artışlar nedeni ile kamuya iş yapan müteahhitler maalesef iflaslarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum çok sayıda okul, kanalizasyon, gölet, içmesuyu gibi projeleri durması manasına gelecektir. İnşaat ekonominin lokomotifidir. Bünyesinde 300'e yakın alt sektörü hareketlendirmekte ve hem üretim süreçlerine hem de istihdama çok önemli değer katmaktadır. Müteahhitlerin ve sektörün zora girmesinin başta işsizlik ve finans olmak üzere ülkemize ve dolayısı ile ilimize çok yönlü sosyal ve ekonomik etkisi olacaktır. İş bitimine kadar reel fiyat farkı uygulanması yapılmalı, buna rağmen işlerini yürütemeyecek olan sektör temsilcilerine projelerin etkilenmemesi için yüzde 50 fiziki gerçekleşme seviyesinin altında olan işlere şartsız tasfiye hakkı getirilmesi sektörün en önemli beklentisidir" ifadelerinde bulunmuştu.

Konuyla ilgili olarak TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklığlu sosyal medya hesabı üzerinden, "Kamuya iş yapan üyelerimizin yaşadıkları sıkıntıları Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'ye aktardım" paylaşımında bulundu.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan da yine sosyal medya hesabı üzerinden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na girişimi nedeniyle teşekkür ederek, "Taahhüt sektörümüzün sorunları ile ilgili yaptığımız açıklamaları dikkate alarak, konuyu Bakanımız Sn Nureddin Nebati'ye ileten Genel Başkanımız Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na taahhüt sektörümüz ve camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Arslan, TOBB'nin konuyla yakından ilgilendiğini ve sektörün bu önemli sorunun ülke gündemine taşındığını belirterek, "TOBB ile birlikte Sayın valimiz de konuya hassasiyetle yaklaşmakta ve ilgi göstermektedir. İnşallah kısa sürede önemli gelişmeler sağlanacaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ