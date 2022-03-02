Kanada Merkez Bankası faiz oranını artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada Merkez Bankası faiz oranını artırdı

02.03.2022 18:49
Kanada Merkez Bankası faiz oranını artırdı

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltti.

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinde artışa gidildiği bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 0,50'ye, banka faizinin yüzde 0,75'e ve mevduat faizinin yüzde 0,50'ye yükseltildiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının yeni ve önemli bir belirsizlik kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, petrol ve diğer emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada "Bu, dünya genelinde enflasyonu artıracak ve güven üzerindeki olumsuz etkiler ile yeni arz kesintileri küresel büyüme üzerinde baskı oluşturabilir. Finansal piyasalarda oynaklık arttı. Durum hala değişken ve olayları yakından takip ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Ekonomilerin Kovid-19'un Omicron varyantının etkisini beklenenden daha hızlı bir şekilde geride bıraktığı belirtilen açıklamada, ancak salgının devam ettiği ve yeni varyantların olasılığının endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel arz darboğazlarının zorlu olmaya devam ettiği belirtilerek, fiyat artışlarının daha yaygın hale geldiği aktarıldı.

Ukrayna'ya yönelik saldırının hem enerji hem de gıda ile ilgili emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdığına dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun yakın vadede ocakta öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bankanın para politikası araçlarını enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek ve enflasyon beklentilerini sağlam tutmak için kullanacağı vurgulanarak politika faizinin bankanın temel para politikası aracı olduğu kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, "Ekonomi genişlemeye ve enflasyon baskıları yüksek kalmaya devam ettikçe, Banka Yönetim Konseyi, faiz oranlarının daha da artması gerekeceğini düşünüyor." değerlendirmesine yer verildi.

YORUMLAR
500
Kanada, Rus gemilerinin Kanada limanlarına girişini yasaklıyor Kanada, Rus gemilerinin Kanada limanlarına girişini yasaklıyor Kanada, Rus gemilerinin Kanada limanlarına girişini yasaklıyor Kanada, Rus gemilerinin Kanada limanlarına girişini yasaklıyor

Merkez Bankası, Ukrayna, Kanada, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanada Merkez Bankası faiz oranını artırdı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
18:36 Savaş bittiğinde Putin ne yapacak? İlk işi o ismi başa getirmek
18:34 Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü
18:29 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Maskeler tarih mi oluyor?
17:53 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kadının dikkati küçük kızın kaçırılmasını engelledi
17:50 Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 18:57:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada Merkez Bankası faiz oranını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement