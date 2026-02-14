Kanal D'de Ramazan Heyecanı - Son Dakika
Kanal D'de Ramazan Heyecanı

14.02.2026 10:59
Kanal D, 'Bir Ramazan Akşamı' programını Beştepe'den canlı yayınlayacak.

Kanal D, ramazan ayı boyunca "Bir Ramazan Akşamı" programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusundan canlı yayınlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Bir Ramazan Akşamı" programında, ramazan ayının ruhunu ve İslamiyet'in faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek.

Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak olan program, maneviyatı, paylaşmayı ve birlik duygusunu merkeze alacak.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak program, iftar bekleyişini bir buluşmaya dönüştürecek.

Kanal D'de her gün iftar saatine yakın başlayacak "Bir Ramazan Akşamı" programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kurulacak özel stüdyodan canlı yayınla ekrana gelecek.

Programa, kültür sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ile sonradan Müslüman olan "mühtedi"lerin konuk olması bekleniyor.

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinin de yer alacağı programda, Türkiye'deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak."

"Bir Ramazan Akşamı" programı, 19 Şubat'tan itibaren ramazan boyunca her akşam Kanal D'de izleyiciyle buluşacak."

Kaynak: AA

