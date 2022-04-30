Kangallılar OSB istiyor - Son Dakika
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Kangallılar OSB istiyor

30.04.2022 10:11
Kangallılar OSB istiyor

Sivas'ın Kangal İlçesinde STSO Başkanı Mustafa Eken'le bir araya gelen iş adamları ilçelerine OSB istediklerini dile getirdi.

Sivas'ın Kangal İlçesinde STSO Başkanı Mustafa Eken'le bir araya gelen iş adamları ilçelerine OSB istediklerini dile getirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Kangal ilçesinde istişare toplantısı ve iftar programı düzenlendi. İlçede bulunan bir restoranda düzenlenen programa Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, Meclis ve YK üyeleri ile ilçede bulunan iş adamları katıldı. Toplantıda iş adamları talep ve beklentilerini dinleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 4 yıllık görev süresinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, gelen talepleri dinledi.

"Sivas için adayız"

Başkan Eken, koltuk sevdasının olmadığını söyleyerek, "Sizlerin sorun ve sıkıntılarının çözümü konusunda çalışmak için buradayız. İnsan ayrımı yapmayalım, ötekileştirmeyelim. Koltuk sevdamız yok, biz koltuklara güç vermeye geldik. Bu duygularla Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu koltukta olduğumuz müddetçe dürüst olacağız, sadece üyelerimiz ve Sivas için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılar hazır"

Programa katılan Kangallı iş adamları ilçeleri için taleplerde bulunarak, "İlçemize OSB istiyoruz. Yatırım yapacak iş adamlarımız hazır. Kangal turizm açısından önemli bir bölge. Ancak yollarımız asfalt değil. Yollarımızdaki çalışmaların sezon öncesi acilen yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan büyük şirketler, yerel esnaflarımızdan alışveriş yapmıyor. İl dışından ürün alıyorlar. Bu konuda destek bekliyoruz" şeklinde konuştular.

Üyelerin taleplerini dinleyen Başkan Eken, "Taleplerinizi aldım. Çözüm için ilgili kurumlarımızla görüşeceğim" dedi. - SİVAS

Kangallılar OSB istiyor
Kangallılar OSB istiyor
Kangallılar OSB istiyor

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Ticaret, Kangal, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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