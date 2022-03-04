Kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi sıfırlandı - Son Dakika
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Kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi sıfırlandı

04.03.2022 09:41
Kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi sıfırlandı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağ ham maddesi kanola tohumu ile ayçiçeği yağının ikamesi olabilecek kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları 30 Haziran'a kadar sıfırlandı.

Kararın, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Havzası'nda yaşanan gelişmelerin yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması, temel gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla alındığı bildirildi.

Rusya ve Ukrayna, ayçiçeği ve yağında dünya genelinde ana tedarikçi ülkeler olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi sıfırlandı - Son Dakika


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