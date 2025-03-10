KAP açıklaması geldi! BİM'e 2 yeni soruşturma daha - Son Dakika
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Ekonomi

KAP açıklaması geldi! BİM'e 2 yeni soruşturma daha

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Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellediği gerekçesiyle Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM'e 1,3 milyar TL idari para cezası kesmişti. Ünlü zincir market tarafından KAP'a yapılan açıklamada BİM'in de aralarında bulunduğu perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki soruşturma daha açıldığı belirtildi.

10.03.2025 10:41
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Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM, geçtiğimiz şubat ayında tarihi bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.

1,3 MİLYAR TL'LİK İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellediği gerekçesiyle BİM'e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası keserken, şirket söz konusu cezayı 'hukuksuz ve hakkaniyetsiz' bulduklarını belirterek itirazda bulunmuştu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

İtiraz başvurusunun nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Rekabet Kurulu tarafından aralarında BİM'in de bulunduğu bazı market zincirlerine yönelik iki yeni soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi.

"KONUYLA İLGİLİ GELİŞME KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

HABER SONRASI HİSSELER DÜŞTÜ

Öte yandan BİM hakkında açılan iki yeni soruşturma sonrası hisseler negatif seyrediyor. Haberin servis edilmesinin ardından satıcılı seyir izleyen BİM hisseleri şu sıralar cuma gününe göre yüzde 4,33 düşüşle 530,50 TL'den işlem görürken şu anda yüzde 2,34'lük düşüşle 540 TL'den işlem görüyor.

KAP açıklaması geldi! BİM'e 2 yeni soruşturma daha
KAP açıklaması geldi! BİM\'e 2 yeni soruşturma daha

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Finans, Hukuk, Bim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KAP açıklaması geldi! BİM'e 2 yeni soruşturma daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! BİM'e 2 yeni soruşturma daha - Son Dakika
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