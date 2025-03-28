Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu

Kapadokya\'da Bayram Yoğunluğu

Kapadokya'da Ramazan Bayramı öncesi konaklama tesisleri tam doluluk oranına ulaştı.

28.03.2025 12:23
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi konaklama tesislerinde tam doluluk oranına ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bayram tatili süresini 9 gün olarak açıklamasından sonra rezervasyonlar bir anda arttı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanacak. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bölgede, bayram tatili nedeniyle yoğunluk başladı. Kapadokya bölgesindeki konaklama işletmeleri, Ramazan Bayramı nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Turizmci Mehmet Dinler, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra Kapadokya'da adeta bayram coşkusu yaşanıyor. Tatile çıkacak vatandaşlarımız da 9 günlük tatili fırsat bildiler. Böylece iki günlük, üç günlük, dört günlük Kapadokya programı yaparak esneklik kazandılar. Gerek bayramdan önce, gerek bayramda, gerekse bayramdan sonra Kapadokya tatili için talepler arttı. Şu anda konaklama işletmelerinde doluluk oranı yüzde 90-95'leri geçti. Tatile çıkmak isteyen misafirlerimiz lütfen rezervasyonu son dakikaya bırakmasınlar. Kapadokya'da bayram çok güzel" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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