Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Artışta

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 6.002,00 6.154 6.664 8,29 11,03 Cumhuriyet 40.464,00 40.263 43.532 8,12 7,58 ABD Doları 42,8090 47,5260 47,7030 0,37 11,43 Avro 50,2320 54,5180 55,1720 1,20 9,83 İngiliz Sterlini 57,8850 63,7670 64,3940 0,98 11,24 İsviçre Frangı 54,2890 58,5130 59,0670 0,95 8,80 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA