Kapalıçarşı\'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 1.969,00 1.967,00 -0,10 0,25 Cumhuriyet altını 13.176,00 13.239,00 13.220,00 -0,14 0,33 ABD doları 29,5550 30,1910 30,3100 0,39 2,55 Avro 32,6660 32,8760 32,9860 0,33 0,98 İngiliz sterlini 37,6140 38,3110 38,6820 0,97 2,84 İsviçre frangı 35,2920 34,8430 35,2400 1,14 -0,15 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA