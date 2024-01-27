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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı. Külçe altın ve cumhuriyet altınında hafif düşüş yaşanırken, ABD doları, euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangında ise artış görüldü.

Kapalıçarşı\'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
27.01.2024 - 11:03,
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2023 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,001.969,001.967,00 -0,100,25
Cumhuriyet altını 13.176,0013.239,0013.220,00-0,14 0,33
ABD doları29,555030,1910 30,31000,392,55
Avro32,6660 32,876032,9860 0,330,98
İngiliz sterlini37,614038,311038,68200,972,84
İsviçre frangı35,292034,843035,24001,14-0,15
(Sürecek)

Kaynak: AA
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